PP exige una "condena unánime" a diputada de MM que ironizó con "vía francesa" de "prender fuego" a la Casa de Correos

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea Jimena González - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha exigido una "condena unánime" a las palabras de la diputada de Más Madrid Jimena González que ha cuestionado si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefiere "la vía francesa" a la acampada "pacífica" de la Puerta del Sol por la vivienda y que "la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego".

"La ultraizquierda sigue aumentando las llamadas a la violencia en Madrid. Esto es absolutamente intolerable y exige una condena unánime", ha reclamado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en redes sociales junto al vídeo del episodio.

"Si tan molesta está la señora Ayuso, si tanto le molesta la gente que está concentrada en Sol para reclamar el derecho a una vivienda digna de manera totalmente pacífica y cívica, a lo mejor prefiere la vía francesa y prefiere que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego", ha lanzado la parlamentaria.

Ante ello, Díaz-Pache ha afirmado que estos "sinvergüenzas" no les van a callar y ha indicado que "quedan 38 días para sacar a esta gentuza del Gobierno".

Esta intervención ha suscitado la respuesta del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, quien ha pedido a la parlamentaria regionalista que retirara las palabras que "son en extremo graves".

"En la Junta de Portavoces hice un llamamiento a que, bajo ningún concepto de nuestras palabras, se puede interpretar que incitamos a la violencia, porque es lo peor que puede hacer un político", ha lamentado Enrique Ossorio. Sostiene que las expresiones de González puede considerarse que incitan en su apelación a los disturbios en Francia y a "quemar la Puerta del Sol".

Tras ser preguntada por si quería retirar del Diario de Sesiones esta frase, González ha insistido en que ella defiende el derecho constitucional a la huelga.