PP incluye en su lista de comparecientes a Almeida, Carabante, el presidente de la EMVS y Carromero

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid solicitará la comparecencia del concejal delegado de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, y el exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, en la comisión que investigará el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales.

Además, los 'populares' solicitan la comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, así como la del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La lista remitida a la Secretaría de la Comisión No Permanente de Investigación contiene un total de cuatro comparecientes.

Carromero dimitió el 17 de febrero. Fue el mismo día en el que el primer alcalde daba las primeras explicaciones sobre el presunto espionaje. Todas las informaciones apuntaban al exdirector general de Coordinación de Alcaldía y Almeida defendió posteriormente que dimitía "para preservar a la institución y para poder defenderse mejor".

Ya esta mañana el alcalde daba a conocer que pedirían la comparecencia del exdirector general de Coordinación de Alcaldía así como "a todos los cargos municipales que han tenido relación con las averiguaciones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)".

Sin embargo, el regidor ha sido muy crítico con algunas de la solicitudes de comparecencia de la oposición, a su juicio "disparatadas" como es el caso del expresidente madrileño Ignacio González o de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías de la formación, Andrea Levy.

Sostiene que algunas solicitudes de comparecencias de la oposición se basan en "atacar al PP" sin pensar en los madrileños, ya que algunas "no guardan relación con los hechos" y "solo pretenden, dado que tienen la intuición de que no hubo pago y no podrán sacar nada, lanzar una cortina de humo basada en el cotilleo a ver si es posible hacer un dictamen".

Requerido por los periodistas, Martínez-Almeida ha señalado que exige a todas aquellas personas citadas "que estén en relación con el objeto de la comisión , que acudan". "Aquellas que no, no me van a encontrar ahí", ha advertido.

Los 'populares' solicitarán además en la Junta de Portavoces de la comisión que los grupos municipales "motiven por escrito por qué está llamando a declarar a cada persona", pues "lo mínimo que tiene que hacer cada grupo municipal es presentar la motivación".