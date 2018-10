El PP de Madrid abre expediente informativo a un edil de Torrelodones por chantajear a su alcaldesa

Publicado 20/09/2018 12:06:29 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid abrirá expediente informativo al edil popular de Torrelodones Ángel Viñas tras salir a la luz un intento de chantaje a la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

Así lo ha anunciado este jueves el vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Madrid y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, después de que 'la Cadena Ser' haya mostrado las grabaciones en las que Viñas le dice a la regidora que si no se presenta a las elecciones "para" el tema.

Tras destacar que los partidos tienen sus procedimientos, Serrano ha explicado que por ahora se le abrirá un expediente informativo y que el instructor verá en su momento si "lo convierte en disciplinario" o si toma "las medidas oportunas", por lo que de momento no se le va a apartar.

"Espero que reflexione y actué en consecuencia", ha subrayado al tiempo que ha insistido en que no sabe "dónde está el chantaje" ya que se trata de "una alcaldesa que ya se iba". "No sé a cuento de qué el chantaje", ha aseverado.

"A este señor hay que escucharle", ha dicho el parlamentario, quien ha relatado que hace un año el PP de Torrelodones trasladó a la dirección del PP la posible existencia de alguna irregularidad en las obras del subterráneo de la A6.

Entonces, se encargó un informe que detectó "irregularidades" por la supuesta desviación de unos 400.000 euros de un modificado que no se realizó, una cuestión que ha salido en los plenos del Ayuntamiento.

En este punto, ha subrayado que cualquier ciudadanos que tenga conocimiento de un delito o una infracción lo tiene que poner en conocimiento de la Justicia.

"Desde el PP se trasladó que había que ponerlo en conocimiento de la Justicia y del Tribunal de Cuentas. Es el PP de Torrelodones quien estaba ultimando esa denuncia que se va a presentar en las próximas fechas", ha dicho.

En cuanto al tono desafiante del edil, el diputado ha insistido en que no comparte sus palabras y que desde el PP de Madrid las reprueban, si bien ha querido subrayar que no ve dónde está "el chantaje" cuando se habla de algo que se iba a denunciar. Además, el parlamentario madrileño ha dejado claro que García actuó a título individual y sin conocimiento por parte de la directiva popular.

"La denuncia va a seguir adelante y ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en base a ese informe pericial con irregularidades. Lo relevante es saber si hay un desvío de dinero público de los vecinos de Torrelodones", ha remachado.

En el audio se escucha cómo el edil le dice que "no tiene ningún sentido que siga adelante", "el daño político ya no tiene ningún sentido" y el daño personal no desea hacerlo.

"Si no os vais a presentar, yo lo paro y si os vais a presentar nosotros seguimos con nuestra guerra", dice. "Lo que queremos es la silla donde estás sentada", le señala.