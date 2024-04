PP de Madrid critica la "crisis institucional fingida" por Sánchez para "armarse" contra "las instituciones que quedan"

"Contra la independencia judicial, contra el pluralismo informativo, contra la independencia de los periodistas...", enumera Pache



MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en al Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado la "crisis institucional fingida" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los pasados cinco días en los que ha estado "armándose de razones" para cargar contra "las instituciones que le quedan".

"Ha metido a España, estos días, a una tensión institucional y a un desprestigio internacional inéditos, como inédito es todo lo que ha caracterizado su vida política", ha planteado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Ha resumido la carrera de Sánchez en "división social, deterioro institucional, el proyecto de ETA triunfando, Puigdemont a punto de volver a España impune y bajo palio, y el Gobierno atacando sin piedad a los familiares de los rivales políticos".

Para el 'popular' es "el final del camino" y ha augurado que esta "huida hacia adelante" no va a "servir para nada" a pesar de que desde el PSOE se haya "identificado la democracia con Sánchez" para "tratar de colar" que "sin Sánchez no hay democracia" porque lo que quiere realmente es "el poder sin absolutamente ningún control".

Cree que están en su punto de mira la "independencia judicial", el "pluralismo informativo" y la "independencia de los jueces" para "atacar a los rivales políticos" y a su entorno familiar.

Al hilo, ha ironizado con que Sánchez haya "escuchado la manifestación espontánea de afecto hacia él de unas pocas miles de personas", pero luego ha "desoído cuando centenares de miles de personas defendían la democracia en las movilizaciones convocadas por el PP contra la amnistía".

"Va a tratar de imponernos una autocracia donde no existe la justicia independiente, donde no hay prensa libre y donde los adversarios políticos no pueden criticar al gobierno. Pero yo creo que debe perder toda esperanza. No le va a salir bien. Aquí estaremos para defender la democracia de verdad, las instituciones, la independencia de todos", ha insistido Díaz-Pache para luego garantizar que "España va a ganar la batalla" y que será "más fuerte" que la intención de Sánchez.