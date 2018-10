PP de Madrid reafirmará sus postulados ideológicos porque "si intentas contentar a todos al final no contentas a nadie"

Publicado 05/10/2018 14:27:46 CET

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el partido va a "reafirmar sus postulados" y a dar la "batalla ideológica" porque "si intentas contentar a todo el mundo al final no contestas a nadie".

"Se ha puesto de moda decir que el PP gira a la derecha pero el PP siempre ha estado en el centro político, en el centroderecha, y ha sido el partido referencia de Madrid en las últimas dos décadas, con políticas liberales que nos han dado grandes resultados", ha manifestado en un encuentro con periodistas de la zona norte de la región.

Díaz Ayuso ha reconocido, eso sí, un cambio en la política de comunicación en esta nueva fase del Partido Popular de Madrid porque "en los últimos años tenía poca presencia y no se daban algunas batallas ideológicas".

"Reafirmarte en tus postulados no te convierte en alguien más radical, sino en un referente. Al final cuando intentas contentar a todo el mundo, al final no contentas a nadie. No solo hay que buscar caer bien, hay que convencer, seducir y tú seduces desde el conocimiento, desde las ideas claras. Nosotros no imponemos, no coartamos a la prensa, no amenazamos y no hacemos medidas confiscatorias ni prácticas que se pudieran llamar radicales o extremas, aunque el término radical está un poquito desvirtuado, porque es ir a la raíz", ha explicado.

La portavoz 'popular' también ha señalado que su formación ha dado "un giro generacional a gente más joven". "Entiendo que la gente más joven comunica de otra manera, es más directa e incisiva pero no por eso significa que hayas abandonado lo que es más importante para nosotros como partido político, que es el consenso y el no imponer", ha agregado.

Por tanto, Isabel Díaz Ayuso ha concluido que el Partido Popular de Pablo Casado "no ha dado ningún giro ideológico, sino una batalla de comunicación diferente". "No vamos a dejar espacios sin debate y vamos a dar todas las batallas ideológicas que son necesarias y nos han dado tan buenos resultados en Madrid", ha recalcado.