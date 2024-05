PP de Madrid resta importancia a la ausencia de 'Génova' en el Dos de Mayo: "Llevamos dos años trabajando codo con codo"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha restado importancia a la ausencia de la Dirección General de su partido en el acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra este jueves en la Real Casa de Correos, y que preside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas, antes del inicio de la cita, Serrano ha defendido que "llevan estos dos años trabajando codo con codo" con ellos, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Al margen de quién acuda o no, ha recordado que están en medio de una campaña de las elecciones catalanas, que es "muy importante". "Entiendo que la mayor parte de la Dirección Nacional se encuentra ahí. No lo sé, de verdad que no es un tema que le haya prestado la mínima atención", ha trasladado.

En todo caso, ha indicado que están "absolutamente tranquilos y agradecidos del respaldo que tanto el partido como la presidenta tienen por parte de la Dirección Nacional".