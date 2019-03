PP niega que precio del alquiler suba por las viviendas turísticas, pues “Madrid no es ni Londres ni Barcelona”

Publicado 27/03/2019 13:22:56 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado este miércoles que es "falso" que el precio del alquiler en la capital "suba por las viviendas turísticas", pues "se exagera el problema" dado que "Madrid no es ni Londres, ni Ámsterdam ni Barcelona".

En el transcurso de su intervención sobre el plan especial del hospedaje en Madrid, Luna ha asegurado que los 'populares' tenían "el corazón partido" en esta cuestión "porque Madrid tiene que proteger la calidad de vida de vecinos y residentes". "Queremos un centro de Madrid con residentes", ha apuntado.

Sin embargo, en su opinión, el equipo de Gobierno de Ahora Madrid quiere convertir el centro "en un parque temático residencial". "Madrid, como capital de una gran nación, necesita tener un centro", ha precisado. Y es que, Henríquez de Luna considera que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, "exagera el problema". "Con sus 10.467 viviendas turísticas, (Madrid) no es ni Londres, ni Ámsterdam, ni Barcelona", ha expuesto.

En este punto ha recordado que el coordinador de la Alcaldía, Luis Cueto, "ha dicho que puede incrementar en la capital el turismo en un 20 por ciento". "Tenía dos caminos, una normativa seria y rigurosa, con seguridad jurídica, y luego la del superhéroe, que es a lo que juega", le ha espetado a Calvo, a quien le ha reprochado que utilice "la solución sencilla" que "siempre es la prohibición".

"Es falso que el precio del alquiler suba por las viviendas turísticas. Hay distritos que superan a centro en el precio, con más de 15 por ciento de subida de alquiler como Usera. En todos los municipios está subiendo, y recupera los niveles de antes de la crisis", ha argumentado el edil del PP.

En este punto ha preguntado a Calvo si esa subida de alquiler tendrá relación con el "estrangulamiento de los desarrollos urbanísticos de obra nueva o su clamoroso incumplimiento en la promesa de obra social". "El problema de la terciarización es antiguo", ha indicado.

"No resuelven ningún problema y no van a proteger a los residentes, que es su finalidad. Retírenlo porque no va a resolver ningún problema y va a crear muchos otros en la ciudad de Madrid", ha concluido.