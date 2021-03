El PP no ha preguntado a Almeida por nadie de su equipo para la Asamblea y "desvestir un santo para vestir otro"

Almeida asegura que su prioridad es "ser alcalde" y que por encima de su formación están "los madrileños"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP regional no ha preguntado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por nadie del Equipo de Gobierno local para formar parte de la lista 'popular' a la Asamblea de Madrid y entiende que eso sería "desvestir un santo para vestir otro".

"No me han preguntado respecto a la lista para la Asamblea. Seguro que será una gran lista con personas que ya están, que han hecho un gran trabajo, y los que se incorporen. En el Ayuntamiento tenemos un gran equipo, no es cuestión de desvestir un santo para vestir otro", ha asegurado el regidor en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha bromeado con que espera que no le "abonen la cláusula de rescisión en el último minuto".

Sobre la campaña de las elecciones anticipadas ha indicado que habrá que hacer "un esfuerzo adicional" para poder apoyar a su partido en unos comicios "muy importantes para Madrid y España", pero ha advertido que su prioridad es "ser alcalde" y que por encima de su formación están "los madrileños".

Ha defendido, además, el proyecto del PP para la región centrado en las necesidades de los ciudadanos frente a "los fuegos artificiales y cortinas de humo" que puedan lanzarse en la campaña y confía en que los madrileños respaldarán las políticas "que se llevan haciendo durante décadas".

En este sentido ha recomendado al que será cabeza de lista de Podemos en esas elecciones, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que se centre en las necesidades de los madrileños y no "en los problemas de su partido".

Entiende, además, que la sociedad madrileña es lo "suficientemente plural y diferente" para que una persona que hace "el discurso de odio que hizo ayer sobre las elecciones, no tenga demasiada cabida el 4 de mayo".

Por último, sobre su relación con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha remarcado que es "muy buena" y que entiende que en los gobiernos de coalición cada uno tendrá que buscar que su partido logre los mejores resultados en mayo, pero con una "neutralidad exquisita", especialmente ante los "problemas" de los 'naranjas', y ha negado que nadie de esta formación se le haya acercado para preguntarle por un trasvase al PP.