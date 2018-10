PP pedirá responsabilidades a Ahora Madrid cuando se produzcan atropellos en Madrid Central

Publicado 25/10/2018 10:47:58 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid pedirá responsabilidades a Ahora Madrid cuando se produzcan atropellos una vez puesta en marcha la medida de Madrid Central debido a la normativa que permite al peatón cruzar por cualquier punto en las vías limitadas a 30 kilómetros por hora.

"Ahora, como gran medida es que los peatones puedan cruzar por cualquier sitio en los pasos a 30. Toda la vida diciendo a los niños que crucen por paseos de peatones, pero ahora vienen a inventar la rueda. Cuando se produzcan atropellos les vamos a pedir responsabilidades a ustedes", ha lanzado en el pleno extraordinario sobre Madrid Central la portavoz popular en materia de Movilidad, Inmaculada Sanz.

En esta sesión, los populares buscaban la paralización de la medida. Sin embargo, los votos en contra de Ahora Madrid y PSOE no lo han permitido. Ciudadanos ha dado el 'sí' a la propuesta 'popular'.

Este Pleno, a propuesta del PP, buscaba, en palabras de Sanz, "hacer entrar en razón" al equipo de Gobierno y hacerles llegar las "demandas de miles de madrileños con este experimento en el que usan a madrileños como cobayas". "Les pedimos que vuelvan al sentido común y paralicen Madrid Central y abran un proceso de diálogo", ha expresado a continuación.

Sanz ha reprochado que Madrid Central se vaya a implantar "sin un solo papel, ni un solo informe". "No hay estudio de impacto económico, ni siquiera memoria de gasto, no hay estudio técnico, no hay estudio serio, y lo único que nos dicen es que subirá un poco el tráfico", ha espetado Sanz a la bancada de Ahora Madrid.

Por ello, el PP considera que esto responde a "puro sectarismo ideológico", y que es "es el mayor fracaso" de la legislatura de Manuela Carmena al frente de la Alcaldía de Madrid. En este sentido, Inmaculada Sanz ha señalado que "han subido un 20 por ciento los óxidos de nitrógeno, de 35 a 42 microgramos en las estaciones", así como que ha "empeorado la seguridad vial".

En este punto, Sanz ha apuntado que el gobierno municipal, en pro de la movilidad sostenible, ha construido "carriles bicis inseguros, han eliminado vías, cerrando túneles, no han tomado una sola medida para mejorar la movilidad en la M-30, no han construido un solo parking disuasorio, han quitado miles de plazas rotacionales, y ha empeorado la velocidad comercial".

"Ahora hay menos usuarios en la EMT (Empresa Municipal de Transportes) que cuando ustedes llegaron; la EMT no para de perder viajeros por su incapacidad, tampoco han cambiado la flota, apenas han instalado puntos de recarga ni han promovido la movilidad eléctrica", ha añadido a renglón seguido. Todo ello redunda en un "búnker" en el que a juicio de Sanz, Ahora Madrid quiere convertir la capital.

"EL SUMUN DEL CAPITALISMO"

Por otra parte, Sanz ha ironizado con que ha sido el "sumun del capitalismo salvaje" del Black Friday lo que ha conseguido que el equipo de Gobierno municipal atrase la puesta en marcha de Madrid Central (esta prevista para el 23 de noviembre, y finalmente será el día 30).

En esta línea, ha apuntado que la pretensión de llevar adelante Madrid Central es "un fraude democrático" que Ahora Madrid pagará en las urnas. "Han ocultado y engañado a los madrileños, y el mar de problemas no lo van a solucionar con esto", ha aseverado.

"No han hecho ni caso a las familias numerosas, el distrito de Chamberí se va a convertir en el parking de toda la ciudad, no han anunciado una sola medida, y sería bueno que el Consorcio supiera el refuerzo", ha reprochado.

Por otra parte, Sanz ha expuesto las pretensiones del PP para con la movilidad de la ciudad. Entre ellas ha destacado "flexibilizar horarios de carga y descarga, aumentar el horario para invitados de residentes, construir los doce parking comprometidos, un paquete de medidas para el cambio de vehículos ambicioso, aumentar la bonificación para vehículos híbridos".