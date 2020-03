El PP se queda solo con una iniciativa que quería que Telemadrid destinase más de 4 millones a producción audiovisual

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha quedado solo a la hora de sacar adelante una iniciativa, en la Asamblea de Madrid, que buscaba que Telemadrid contemplase en el nuevo contrato programa que se firmase la cesión del seis por ciento de todos los ingresos al fomento del cine y la producción audiovisual madrileña, lo que supondría más de 4 millones de euros.

Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido mientras que PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos-IU y Vox han votado en contra. Ha sido el diputado del PP y exconsejero de Cultura, Jaime de los Santos, el que ha defendido esta Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de control del ente público, a pesar de que ha sido impulsada por la 'popular' Almudena Negro.

De los Santos ha sostenido que es el momento de que Telemadrid se implique "de manera más activa en la producción cinematográfica, y no solo porque se sustenta con el impuesto de todos los madrileños" sino porque consideran que sería "una fuente de retorno económico y también de imagen".

Se trata de una iniciativa que, a su parecer, viene "a sumar" y que, además, "no perjudica a nadie porque en los presupuestos futuros se será sensible no solamente con todas las necesidades que tienen los madrileños, sino con esta que está relacionada con la cultura y pone a Telemadrid como intermediario necesario". Según ha explicado, con "estas aportaciones vería enriquecida su capacidad a la hora de sustentar los derechos que le corresponderían de esos títulos".

Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sostenido que esta proposición "en el fondo no va a de cultura" sino que pone a esta al servicio "de una 'guerrita' que está ejecutando el Gobierno de Ayuso contra Telemadrid". En este sentido, ha hecho hincapié en que ayudar a la cadena "no es estrangularla".

El diputado del PSOE José Ángel Gómez Chamorro ha sostenido que esta iniciativa es "una flor con un petardo dentro", que en un principio "queda muy bien". "Coincidimos en los argumentos de defensa pero no coincidimos en cómo se obtiene ese 6 por ciento para poder cumplir con estos objetivos", ha indicado a continuación.

Así, ha hecho hincapié en que "el contrato programa es muy ajustado, cuando no precario". A su parecer, defender Telemadrid y la producción audiovisual no se puede "cargar todo el esfuerzo" del ente "con sus propios recursos".

La parlamentaria de Unidas Podemos-IU Vanesa Lillo ha deslizado que detrás de esta propuesta hay "intereses" diferentes. Considera que no se puede "pedir un debe y un compromiso a Telemadrid hipotecándola en el futuro". Por ello, ha considerado que primero "se tiene que blindar el compromiso de la Comunidad" así como tener "en cuenta ese seis por ciento en la financiación" de la cadena.

Desde Vox, el diputado José Ignacio Arias ha manifestado que "no es el momento de traer esta iniciativa" y ha sostenido que comparte algunos planteamientos de la izquierda en ese sentido. "El gran problema de Telemadrid no es este seis por ciento, sino que son hecho más profundos como los falsos autónomos o el revuelo sindical", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que es necesario "hacer un plan" sobre a dónde se quiere llevar al ente público y también un plan de viabilidad económico". En este punto, ha considerado que Telemadrid no puede ser "un agujero negro en donde meter dinero, dinero y dinero".

El parlamentario de Ciudadanos Ricardo Megías ha incidido en que esta propuesta pondría a la cadena es una situación "un poco complicada" porque de llevare a cabo generaría "un serio problema, que dejaría muy tocada la estabilidad financiera y operativa de la cadena".

Tendría, tal y como ha explicado, de "dejar de emitir programas y dejar fuera a personas". "Entiendo que las cosas se pueden hacer bien. Nosotros estamos a favor del sistema audiovisual madrileño, a favor de la cultura, ahora bien, es necesario que hagamos las cosas bien. No todo puede valer", ha remachado.