PP salva a Dancausa de la reprobación, gracias a la abstención de Vox, por el caso de las menores tuteladas

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha conseguido salvar a su consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, de la reprobación en la Asamblea de Madrid por su gestión del caso de las menores tuteladas víctimas de una red de explotación sexual, gracias a la abstención de Vox.

Esta reprobación, registrada por Más Madrid en forma de Proposición No de Ley (PNL) y que ha contado con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, ha sido debatida una semana después de que la consejera compareciese en Pleno para dar explicaciones sobre la denominada 'Operación Sana'.

En su intervención, Dancausa manifestó que "no hay caso" en Madrid porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro.

"En Madrid se ha hecho lo correcto. El centro denunció los hechos inmediatamente. Hemos colaborado con todo proceso judicial con la Policía, los Juzgados y la Fiscalía. Enviamos un escrito solicitando toda la información disponible y personándonos como acusación particular", subrayado la consejera madrileña.

LA IZQUIERDA CENSURA SUS "MENTIRAS"

En el debate parlamentario que ha tenido lugar este jueves en la Cámara regional, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado que el Gobierno de la Comunidad no tomase "ninguna medida de protección sobre las menores" y ha censurado que mintiesen en tres ocasiones: "diciendo que no estaban tuteladas", que no tenían "conocimiento" cuando había "informes" que lo demostraban y que solo son responsables de ellas "hasta la puerta de los centros".

Para Delgado, lo que ha sucedido es "intolerable" y "es obvio que alguien no hizo bien su trabajo con consecuencias graves y traumáticas". Además, ha afeado a Vox su posición y ha censurado que sean "fuertes con los débiles y débiles con los fuertes".

La diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa ha criticado que la Comunidad "nunca sea capaz de hacer las cosas bien" y que el PP sea "una de las derechas peores de Europa". Además, cree que la consejera no ha demostrado "empatía" y sí "insensibilidad sin asumir ningún tipo de culpas".

"No han hecho absolutamente nada. Si están ocultando información, si no tienen responsabilidad sobre nada, si no quieren trabajar sobre una ley de infancia y si no nos dejan entrar en centros de menores y que no haya una comisión de estudio significa que ustedes no están capacitados para el puesto que ocupan", ha lanzado.

A continuación, el diputado del PSOE José Celada ha defendido que desde su formación no han optado por "frivolizar" con el tema ni por pedir dimisiones hasta escuchar las explicaciones pero ha subrayado que con su intervención del pasado jueves no ha dado "otra opción". Así, ha criticado que la consejera se comportase como "una ferviente hooligan de las filas populares" sin la "modestia y humildad" que debe tener una consejera.

Para el socialista, Dancausa ocupó "el espacio más rancio de la política madrileña", diciendo "barbaridades". "No nos queda otra (que reprobarla)", ha dicho justificando la posición de su voto, para a continuación espetarle a la consejera que se ha quedado "sola" porque ni ha contado con el "apoyo explícito" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ni del consejero de Presidencia, Enrique López.

VOX LE DA "UN VOTO DE CONFIANZA"

Por su parte el diputado de Vox José Ignacio Arias ha señalado que debería ser Dancausa quien diese las explicaciones y que por ello su formación ha pedido más comparecencias y un pleno monográfico. Le dan un "voto de confianza" para que "cumpla su palabra".

"El 27 de enero Más Madrid presentó la PNL, el 1 de febrero la activaron en la Junta de Portavoces y el 3 compareció Dancausa. El juicio lo tenían hecho. Han hecho la demanda, la sentencia y la han ejecutado", ha reprochado al partido liderado por Mónica García, al que ha tildado de "hipócrita y demagogo".

Por último, la diputada del PP Marimar Blanco ha defendido la trayectoria de la consejera y ha insinuado que la oposición no llegaría ni "al 1%" de lo que ha hecho Dancausa por "ayudar a las personas más vulnerables".

A su juicio, la izquierda lo que hace es "desprestigiar, mentir y desacreditar a una consejera y a todo un gobierno con el intento de ganar en sede parlamentaria lo que no son capaces de ganar en las urnas". "Es una vergüenza. Tenían sentenciada a la consejera antes de dar explicaciones", ha zanjado.