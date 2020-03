PP tiene claro su compromiso con la igualdad y no acude a lectura del comunicado sobre 8M al verlo como "subterfugio"

Cree que Ciudadanos "se equivoca" al acudir porque "sienta un precedente que no es positivo"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha manifestado este jueves el compromiso de su formación "con la igualdad", pero no ha acudido a la lectura del comunicado por el 8 de marzo, Día de la Mujer, al considerarlo un "subterfugio" que no está dentro de los cauces de la Asamblea.

"No vamos a recibir lecciones de igualdad de la izquierda", ha lanzado ante los medios de comunicación a su llegada al parlamento madrileño, donde ha apostillado que "hay que ser serio".

"Somos diputados, esto es una cámara parlamentaria, hay unos cauces y lo sabe la izquierda. No tenemos ningún problema con el texto, pero habrá que buscar otras vías parlamentarias, lo que no vale es que cuando no se consigue algo por la vía parlamentaria nos salimos de la institución", ha manifestado a renglón seguido.

Así, Serrano ha indicado que el PP hace las declaraciones institucionales "dentro del hemiciclo", y que tienen "claro" su "compromiso con la igualdad". "Es un compromiso que nadie debe poner en duda, y nuestros hechos y políticas así lo demuestran", ha remachado a renglón seguido.

Por eso entiende que "otra cosa es buscar subterfugios para aprobar declaraciones de pasillo o hacer asamblea".

Sobre la presencia de Ciudadanos en la lectura del comunicado, cree que los 'naranjas' se "equivocan", ya que "se sienta un precedente que no es positivo".