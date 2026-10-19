PP ve un "fracaso del Estado de Derecho" la suspensión del acto de la consejera de Educación y apunta al delegado

Decenas de personas se manifiestan por la educación pública frente a un IES antes de la visita de la consejera, Mercedes Zarzalejo. - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha tachado de "fracaso del Estado de Derecho" imputable al delegado del Gobierno, Francisco Martín, la suspensión del acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por la presencia de manifestantes.

"Los violentos lo han impedido y la Policía, en lugar de garantizar el orden público, ha dicho que "no podía" y "no estaba en condiciones de garantizarlo", ha expuesto el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Concretamente, según ha trasladado la Comunidad de Madrid, unas 300 personas con pancartas han rodeado el centro educativo al que iba la consejera "desde primera hora" impidiendo el paso de vehículos a las instalaciones "e incluso usando bengalas".

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional se ha personado en el centro para "tratar de facilitar la celebración del acto" pero ante el número y "actitud" de los concentrados ha recomendado que no se celebrar.

Díaz-Pache ha hecho un paralelismo con los disturbios de Francia con "incendios, saqueos, ataques a la policía y al resto de ciudadanos", al entender que son "una advertencia para toda Europa y especialmente para España".

Así, ha cargado contra los manifestantes contra Zarzalejo que "de forma violenta impedían el paso de las personas y que estaban golpeando los vehículos" y ha preguntado al delegado del Gobierno "por qué" no estaba la Policía en condiciones de garantizar la seguridad.

"La policía debería estar bien mandada por le delegado del Gobierno. La Delegación del Gobierno tiene que garantizar que la Policía pudiera hacer su trabajo", ha lanzado, tras insistir en que este "fracaso" es "imputable" al delegado del Gobierno.

Díaz-Pache ha afirmado que estos manifestantes "responden a la voluntad de la izquierda y la ultraizquierda" que "quieren violencia en las calles", algo que "no quieren los madrileños".

El portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha afirmado que las huelgas "son legítimas" siempre que "discurran por el cauce establecido y con el respeto a los derechos también de los demás". "Cortar carreteras pues no me parece que sea el procedimiento, por mucho que se quiera reivindicar mejoras en el sector de la educación", ha planteado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que lo que está pasando es "consecuencia de años de asfixiar a la educación pública madrileña" y de "seguir favoreciendo a la privada".

"La mejor forma para que la huelga acabe es que Ayuso se siente a negociar y que acepte las demandas que han puesto encima de la mesa la comunidad educativa", ha insistido.

REPROBACIÓN DE ZARZALEJO

Por otra parte, ha pedido la reprobación de la consejera de Educación por la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el pasado miércoles. En ella, según ha indicado Más Madrid, señaló a un colegio de Villarejo de Salvanés "atribuyendo a su dirección las palabras del Sindicato de Estudiantes" y señalándolo como un centro público "cuando se trataba de un colegio concertado". Concretamente afirmó que la comunicación decía que había que convertirse "en una pesadilla para los fascistas y los clasistas" del PP.

Entiende Bergerot que este movimiento de la consejera buscaba "deslegitimar las protestas" que cuentan con "el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa" y que, además, puso en "peligro" a los profesionales de la educación que "ya están sufriendo amenazas tras el señalamiento".

"Desde la acampada por la vivienda hasta la huelga de educación, Ayuso va a intentar criminalizar cada protesta y atacar a cada persona que proteste con mentiras y juego sucio", ha apostillado.

En cambio, Díaz-Pache ha recordado a Manuela Bergerot que la figura de la reprobación en la Asamblea de Madrid no existe.