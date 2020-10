Premian el libro de la enfermera creadora de 'Resistiré', la biblioteca del hospital de Ifema durante la pandemia

Ha dedicado su libro a los que sufren "miedo, angustia y crispación" y los fallecidos por Covid

La creadora de la biblioteca 'Resistiré', que se desarrolló en el hospital de campaña de Ifema durante los meses más duros de la pandemia, la enfermera del SUMMA 112 Ana María Ruiz, ha sido la ganadora del premio literario 'Feel Good' de Plataforma Editorial y Fundación 'la Caixa'.

Su obra 'Libros que salvan vidas. Una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia' es el testimonio de la creación de la biblioteca donde Ana María Ruiz cuenta cómo fue recopilando libros propios, de un club de lectura al que pertenece y de distintas instituciones públicas y privadas para repartirlos entre los pacientes y que se sintieran "acompañados".

La directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y el editor y fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han sido los encargados de hacer público el veredicto de la sexta edición de este premio. Nadal ha destacado que en un momento complicado, Ruiz habla con "respeto y cariño" de sus pacientes y compañeros. "Es un libro necesario que da muchísima energía", ha destacado.

La autora ha afirmado que cuando realizó su primera guardia en el hospital de Ifema el 24 de marzo comprendió que los enfermos necesitaban no solo tratamientos médicos sino también "que nos sentáramos un poquito con ellos". "Con una carga asistencial muy grande al principio, mis ayudantes fueron los libros. Fue imparable, todo el mundo mandaba libros", ha indicado.

La enfermera del SUMMA 112 ha dedicado su libro a todos aquellos que sufren "miedo, angustia y crispación", además de a todos aquellas personas que han fallecido a causa de la Covid-19 o han estado enfermas, con especial mención al personas sanitario y no sanitario que trabaja y a sus compañeros del servicio de emergencias.

"HISTORIAS REALES"

Ruiz ha explicado que en su libro, que sale a la venta el próximo 11 de noviembre, cuenta "historias reales". "La historia no es solo la de una enfermera sino que también son historias de los propios pacientes", ha indicado.

Así, en declaraciones a Europa Press, la autora ha detallado que decidió escribir lo que vivió en Ifema "contando lo bonito y quitándole el drama". Ha detallado que empezó repartiendo sus propios libros que tenía en casa, encargándose de limpiarlos y ventilarlos para poder llevarlos a los pacientes.

"No te puedes imaginar cuando veo a las 3 o las 4 de la mañana a la gente levantándose de la cama para ir a coger un libro", ha indicado. Además, ha afirmado que los pacientes agradecían poder tener los libros, incluso aquellos que no eran lectores.

"Allí al principio no había otra cosa, no había televisión, no había medios audiovisuales", ha especificado.

En cuanto al futuro de esos libros tras el cierre del hospital de campaña, Ruiz ha informado de que los libros que no habían llegado a entrar en la zona de pacientes fueron repartidos en diferentes hoteles que estaban habilitados para enfermos más leves de Covid.

También, ha trasladado que se encargó "personalmente" de llevar libros a otros pacientes en hospitales públicos madrileños como el Gómez Ulla o Ramón y Cajal, así como a residencias. "Llegaron a otras manos e hicieron esa labor curativa", ha apostillado.

El premio 'Feel Good' es un certamen literario creado con el objetivo de impulsar "el optimismo" entre escritores y lectores. Está dotado con 5.000 euros, que asume la Fundación 'la Caixa', y la publicación del libro en el catálogo de Plataforma Editorial.