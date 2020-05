Presidente de la FMM reclama a Ayuso que aclare si va a haber test masivos en todos los municipios de Madrid

Asegura, tras conocer el planificado en Torrejón, que la Sanidad es una cosa "seria" y no puede enfocarse como una competición entre localidades

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha preguntado hoy mediante carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si existe un cambio de criterio

respecto a la realización de test masivos a toda la población, tras conocer que se realizará un estudio epidemiológico a los habitantes del municipio de Torrejón de Ardoz.

"No puede haber madrileños de primera y madrileños de segunda. Y si se decide un cambio en el criterio sanitario habrá que organizar la realización de test a toda la población y que sea el gobierno regional quien asuma la financiación y la realización en los centros de salud", ha explicado Hita.

Según expone Hita en esa misiva, "parece que ha habido un cambio de criterio en la Consejería de Sanidad que hace unos días era contrario a la realización de test masivos". "Parece que se ha llegado a algún acuerdo con algún Ayuntamiento por el que se utiliza la red hospitalaria de Madrid para realizar test a todos los habitantes de un determinado Municipio", ha lanzado el también alcalde de Arganda.

En este punto, ha comentado que no entiende cuál ha sido el criterio para la elección de un municipio y no otro" ni tampoco si la convocatoria "urgente" responde a alguna condición de "repunte epidemiológico".

"No sabemos cuál es la muestra y con qué características se ha elegido, no conocemos la metodología del estudio y no conocemos las referencias técnicas y normativas que justifican el estudio", ha insistido.

El presidente de la FMM ha reiterado que las competencias y criterios técnicos científicos de salud pública son de la Comunidad de Madrid. "Este procedimiento no forma parte del acuerdo que hay entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y por tanto la Consejería de Sanidad tendrá que explicar si avala este tipo de procedimientos, contrarios a los fijados por el Ministerio de

Sanidad" ha argumentado Hita.

Y parece lógico que, "si se han cambiado las reglas del juego" para un ayuntamiento, y se "avalan" los test masivos, sería "necesario exigir que asuman esas competencias para todos los municipios sin excepción

y se realicen estos test en todos los centros de salud de la red Sanitaria Madrileña".

"Esto es una cuestión sanitaria muy seria. No una competición entre municipios. Y la Comunidad de Madrid, con las competencias en sanidad, es la responsable de una acción coordinada con el Ministerio de Sanidad, que garantice la igualdad a los todos madrileños" ha manifestado Guillermo Hita.

TORREJÓN PRESENTARÁ A SANIDAD EL PROYECTO

El Ayuntamiento de Torrejón presentará a la Consejería de Sanidad, que lidera Enrique Ruiz Escudero, un proyecto de estudio epidemiológico que desplegará para conocer la incidencia del coronavirus en su población con la realización de test masivos en su población.

Así lo ha indicado en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press, Ruiz Escudero en relación a esa toma de test gratuitos que está previsto desplegarse a partir de este miércoles para los 130.000 vecinos del Consistorio.

En este sentido, Escudero ha subrayado que es una iniciativa propia de este Consistorio y ha agregado que entiende su "preocupación" al ser uno de los municipios "más castigados" por el coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria.

Fuentes conocedoras del proceso han insistido a Europa Press en que es el Consistorio el que emprende el estudio y que el Hospital de Torrejón lo que ha hecho es poner en contacto al Ayuntamiento con el grupo Ribera Salud, que realizará este test.

Serán trabajadores externos al centro hospitalario los que acometan dicho estudio pero se ha solicitado que se remitan los resultados a Salud Pública para volcarlos a su sistema de información.