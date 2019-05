Un preso manda al hospital a un funcionario de la prisión de Aranjuez

Publicado 14/05/2019 15:32:59 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un funcionario de prisiones sufrió en la tarde de ayer en el Centro Penitenciario de Aranjuez la agresión de un interno que le produjo lesiones de consideración que provocaron su traslado a un centro hospitalario, ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Los hechos se produjeron ayer lunes sobre las 20 horas, cuando durante el reparto de la cena en el módulo 1 de este centro los funcionarios observaron que un interno mostraba una conducta agresiva, llegando incluso a golpear a otro preso. Cuando los funcionarios acudieron a reducirlo fueron agredidos.

La conducta violenta del citado preso no cesó cuando fue trasladado a enfermería y desde allí al módulo de aislamiento, ya que no paró de insultar y de atacar en todo momento a los profesionales, "que no hacían otra cosa que cumplir con la obligación reglamentaria de velar por la seguridad de los internos", ha remarcado el sindicato.

Como consecuencia del altercado, un trabajador sufrió lesiones de consideración, por las que fue atendido en un primer momento en la enfermería de la prisión y posteriormente fue trasladado a un hospital. El funcionario agredido permanece en estos momentos de baja médica.

CSIF ha condenado de manera "enérgica" esta nueva agresión, "que amplía la lista negra de agredidos en lo que va de año y ha criticado la dejadez e inacción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".