Primer fin de semana navideño en la capital con el alumbrado de las calles, el belén de Cibeles y el 'Price en Navidad'

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital vivirá a partir de este viernes su primer fin de semana navideño con el alumbrado de las luces ya en marcha, la posibilidad de visitar el belén del Ayuntamiento de Madrid y el espectáculo 'Price en Navidad', en el Teatro Circo Price.

El Circo Price se transforma en una enorme juguetería en su espectáculo de Navidad 'El retorno del cometa'. Artistas de circo y bailarines dan vida a esta historia protagonizada por Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias, y Millán, un chico "extrovertido y muy valiente" que necesita ayuda para resolver un misterio.

Todos los juguetes de la Navidad han desaparecido, y de nada sirven las cartas a los Reyes Magos o a Papá Noel. Millán y Cometa se enfrentan la maligna señora Malasombra para evitar que la tristeza se extienda por la ciudad.

Además, desde este sábado ya se puede visitar en CentroCentro el primer belén de los que se instalarán esta Navidad en diferentes puntos de la ciudad. Este Nacimiento ha sido creado por las expertas manos del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija y el diseño escenográfico corre a cargo, como ya es tradición, de la Asociación de Belenistas de Madrid.

OTRAS PROPUESTAS

Cineteca Madrid, en Matadero, acoge 'The Bad and the Beautiful', que aborda la vida de Helmut Newton, considerado uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Como fotógrafo de moda fue autor de algunas de las imágenes más icónicas de los años 70, 80 y 90 e introdujo por primera el erotismo en este tipo de trabajos.

A través de imágenes de archivo que muestran su proceso de creación hace 20 años, y con entrevistas actuales con algunas de sus retratadas, desde Catherine Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o Isabella Rossellini, 'The bad and the beatiful' compone un retrato complejo de un artista revolucionario para algunos, provocador o misógino para otros.

Los madrileños podrán realizarse fotos de época en la calle gracias a los fotógrafos minuteros, que se colocaban en las calles con una cámara de cajón para hacer fotos que revelaban en pocos minutos.

Por su parte, el Espacio Abierto Quinta de los Molinos acogerá un taller de dibujo y creatividad para jóvenes entre 13 y 18. Se les entregará una imagen impresa en papel de dibujo en la que siempre habrá un hexágono en blanco. En ese espacio, y armado con rotuladores, lápices de colores, acuarelas, se podrá dibujar lo que se te ocurra y cambiar por completo el sentido de la imagen original.

Además, las bibliotecas municipales incluyen en su web cuentacuentos que hablan de los colores de África, cuentos para soñar, disfrutar, reír y soñar, tal y como hacen los africanos en las noches de luna llena en torno a una hoguera que mantiene vida la memoria de sus antepasados.