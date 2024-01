El primer premio de 'El Niño' inunda de alegría a los vecinos de Móstoles: "Es difícil de asimilar"

La lotera ve recompensado haber "rezado el rosario entero" para la suerte llegara a su barrio



MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Loterías número 12 de Móstoles era este sábado la imagen de la felicidad de saberse tocado por la suerte de la lotería al haber repartido de forma íntegra el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño'.

Los agraciados por la fortuna no han dudado en acudir al local ubicado en el número 48 de la calle Simón Hernández de la localidad para brindar con champán y celebrar este golpe de suerte en forma de 'pellizco' económico.

"Cuesta asimilarlo", relata una pareja en declaraciones a Europa Press Televisión a las puertas de la administración que ha vendido la totalidad del segundo premio del sorteo, el 89.634, dotado con 750.000 euros a la serie, 75.000 para cada décimo.

Entre las más exultantes, la lotera y su hija, "todavía temblando" al atender a los medios. "Creo mucho en Dios, en la Virgen, y le recé el rosario entero para que tocara al barrio. Se lo recé en Navidad y me ha respondido ahora", explica. "Digo, aunque a mí no me toque, por favor, que toque a este barrio, porque se lo merece", ha añadido.

Acompañada de su madre, "que se va a jubilar", ha explicado que tenía que ser en este momento, para poder disfrutar. Y ello pese a que no han jugado un solo décimo de este número, que llegó entero a la administración y se ha vendido "muy bien", y no están entre las agraciadas.

En cualquier caso, se muestran encantadas con haber repartido la suerte entre los vecinos del barrio. "Tenemos mucho cariño a los clientes, tenemos muy buena relación, y nos alegramos pero muchísimo por ellos", ha destacado. "Como si nos hubiera tocado a nosotras; se lo merecen por la fidelidad que han tenido siempre con nosotros, que llevamos 35 años aquí", ha indicado.

A las puertas de un bar ubicado junto a la administración, los agraciados brindan con champán y festejan este golpe de suerte. Una pareja que ha visto en directo por televisión como los niños de San Ildefonso anunciaban el número agraciado con el segundo premio explica que la mujer se ha quedado "blanca" y él, "sin poder hablar".

Una vez pasado el susto inicial, esta pareja ya piensa en qué invertir el dinero del premio. "Lo primero, una reforma al piso, que hace falta. Después pagar a alguna deudeja que es como todas las familias. Y ella jubilarse. Que ya tiene su edad. Y disfrutar. Y disfrutar", han relatado.

Otros dos agraciados, que comparten décimos premiados con un tercero, todavía no se lo pueden creer. Y eso que a uno de ellos es la segunda vez que le sonríe la fortuna de la lotería. "Sabía yo que tenía que repetir", explica entre risas. "Por eso he jugado a medias con él", bromea su amigo.

Pero esa no ha sido la única alegría que han tenido este sábado los vecinos de Móstoles en este sorteo. El primer premio, el 94.974, agraciado con 2.000.000 euros por serie, también ha sido vendido en la localidad, en este caso en la Administración de Loterías número 10, La Palomita, ubicada en el número 19 de la calle Camino de Humanes, que también ha vendido el tercer premio, el 57.033, dotado con 250.000 euros por serie.