La primera sesión de la comisión de Avalmadrid será el próximo martes aunque sin comparecientes

Actualizado 15/10/2019 14:52:20 CET

Sede de la empresa Avalmadrid situada en la madrileña calle de Jorge Juan. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión de la comisión constitutiva de investigación sobre las presuntas irregularidades de Avalmadrid será el próximo martes 22 de octubre, en la que no habrá comparecientes hasta después de cinco días hábiles.

Así, los grupos tendrán hasta el 29 de octubre para presentar la solicitud de los comparecientes que quieren que asistan a la primera sesión; así como el plan de trabajo.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha asegurado que en la misma se ha aprobado la primera sesión para activar la comisión de Avalmadrid y que después decidirán qué personas llevan a la comisión.

El objeto de esta Comisión de Investigación es analizar, y en su caso, determinar "las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018".

Isa Serra ya ha avanzado que desde su grupo quieren llamar a comparecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "responsable de haber sido beneficiada de un ente como Avalmadrid, como un trato de favor y un posible alzamiento de bienes". "Tiene una responsabilidad mayor y tiene que darnos explicaciones de lo que ha pasado", ha lanzado.

En esta línea, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado que incluirán la solicitud de comparecencia de Ayuso porque entienden que "tiene que dar todas las explicaciones que no ha dado hasta ahora". "Está siguiendo el mismo camino que (la expresidenta regional) Cristina Cifuentes, que es esperar hasta el último día para decir la verdad y claro que vamos a solicitar su comparecencia" ha aseverado.

"CAZA DE BRUJAS"

En las normas de la comisión se incluye un apartado que garantiza "prudencia" en relación a las competencias de entes como Banco de España, Peprinyà ha tildado de "elemento de interés" que acuda a comparecer a la comisión algún inspector o miembro de esta entidad aunque no tiene decidido si lo materializarán.

El portavoz adjunto del PSOE en la Cámara regional, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado que aún no tienen decididos los comparecientes que van a proponer y que lo harán en los próximos días, pero que trabajarán en el ejercicio de transparencia en esta comisión y acudirán "las personas necesarias para conocer la verdad de lo que sucedió".

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha insistido en que su estrategia será enfocarse en los temas del objeto y no en personas. "Vox no va a estar en una caza de brujas por motivos personales a ningún político", ha aseverado. En el caso de llamar a comparecer a algún inspector del Banco de España, Monasterio ha indicado que si lo consideran de interés lo harán, pero es algo que aun no han decido.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, al igual que el resto ha indicado que en los próximos días irán avanzando en la lista de comparecientes y que ahora su equipo está trabajando en que la comisión sea "lo más rigurosa posible". "Algunos quieren montar un circo, pero no tendremos problema en que venga quien tenga que venir", ha lanzado.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado que aún no tiene cerrada la lista de comparecientes pero ha avisado a la oposición que tienen que "justificar" las comparecencias que soliciten y tienen que estar "ajustadas al objeto de la comisión".