Profesionales del SUMMA 112 participan en un proyecto europeo para desarrollar tecnologías avanzadas en emergencias

Profesionales del SUMMA 112 participan en un proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas de primera respuesta en Emergencias de cara a fomentar una atención con mayor eficacia a las víctimas.

La iniciativa se denomina Faster (First responder advanced technologies for safe and efficient emergency response) y consiste un proyecto de investigación de la Unión Europea en el marco del horizonte 2020 en el que participan varios médicos y enfermeras del SUMMA 112, miembros del Ericam, bajo la Dirección de Ana Cintora.

Según explican desde la Consejería de Sanidad, sus ejes centrales son "apoyar tecnológicamente a los primeros intervinientes en una gran emergencia para aumentar su seguridad y contribuir a la eficacia de la respuesta y la mejora de la atención a las víctimas".

Alrededor de Faster se aglutinan profesionales de distintos servicios de seguridad y emergencias de toda Europa con el objetivo de desarrollar herramientas tecnológicas para proteger a los primeros intervinientes (Servicios sanitarios de Emergencias, Bomberos, Policía, etc.) en todos los aspectos de su trabajo en catástrofes.

Debido a la naturaleza de su trabajo, estos profesionales realizan su labor en condiciones que pueden entrañar un riesgo a su propia seguridad por la naturaleza de las situaciones en la que intervienen (atentados, incendios, inundaciones, accidentes de tráfico, derrumbes, etc.) e incluso pueden estar expuestos a "riesgos" invisibles (riesgos biológicos, estrés postraumático).

Así, Faster pretende liderar los retos asociados a la protección de estos primeros intervinientes frente a los riesgos vinculados a las propias situaciones de Emergencia y, al mismo tiempo, impulsar sus capacidades en lo relativo a las comunicaciones para "incrementar la calidad de la respuesta".

El proyecto incluye aspectos como la mejora de la coordinación científica en la actuación y en las comunicaciones, la cooperación entre organizaciones externas, y la elaboración de protocolos para aumentar la seguridad de las comunicaciones (blockchain), así como una propuesta de monitorización en tiempo real de los intervinientes.

También se trabajará el análisis de la información en redes sociales para rastrear datos y necesidades que deban conocer los primeros intervinientes para aumentar su conocimiento de la realidad a la que van a enfrentarse, además del diseño de bases de datos y algoritmos internacionales.

En cuanto a las soluciones tecnológicas, incluye la visión aumentada, drones, aplicaciones 3D, realidad virtual y holográfica, códigos de comunicación no audible ni visible, junto al diseño de plataformas robóticas de navegación avanzada.

Ahonda, asimismo, el proyecto en aspectos legales, éticos y de privacidad, junto a los controles de calidad para asegurar la ejecución de responsabilidades "al máximo nivel de excelencia".

Dentro de este proyecto de Ericam, interviene tanto personal del EIS (Equipo de Intervención Sanitaria) del SUMMA 112, personal del ERIC (Bomberos de la Comunidad de Madrid) y la Escuela de Salvamento y Detección con perros.