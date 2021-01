Un profesor de Plástica quiere pintar el mural feminista en el IES donde da clases en Córdoba

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de Plástica quiere pintar el mural feminista del barrio de La Concepción en el instituto donde da clases en un pueblo de Córdoba.

Así se lo ha transmitido el docente a través de las redes sociales a uno de los miembros integrantes de Unlogic Crew, el colectivo que lo pintó dentro del programa municipal Compartiendo Muros.

Vox conseguía la pasada semana sacar adelante en el Pleno de Ciudad Lineal que se borre el mural feminista del centro deportivo municipal de la Concepción por su "mensaje político", una proposición que contó con el apoyo de PP y Cs y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

'La unión hace la fuerza' es el título del mural que retrata a algunas mujeres que han roto barreras en la historia, desde la pintora Frida Kahlo a la cosmonauta Valentina Tereshkova.

"He leído lo que quieren hacer con vuestro mural y me encantaría, si me das permiso, pintar el mismo en los muros del patio de mi insti. Sería una manera de que no se pierda el mensaje", propone el profesor del IES cordobés.

Desde Unlogic Crew han contestado con este tuit al concejal-presidente de Ciudad Lineal, Ángel Niño (Cs). "Sólo para mantenerte al tanto de lo que estás creando. Un saludo", replican.