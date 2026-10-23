Los profesores llevan sus reivindicaciones a la Plaza de Oriente en la octava jornada de huelga indefinida

Numerosas personas durante una asamblea unitaria de profesores con motivo de la huelga educativa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras la movilización de ayer 22 de octubre frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate de los pres - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de profesores de la educación pública madrileña han llevado sus reivindicaciones este viernes hasta la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, cuando se cumplen ocho jornadas de huelga indefinida.

Durante la asamblea unitaria, los profesores han tenido la oportunidad de compartir sus reivindicaciones con otros compañeros o hacer balance de esta segunda semana de huelga. En una intervención, uno de los representantes de los sindicatos convocantes ha destacado que desde que se inició la huelga el 14 de octubre han mantenido unos porcentajes de segumiento de entre el 50 y 70%. Por su parte, la Comunidad de Madrid, ha bajado el dato este viernes a un 7,9%.

Asimismo, los convocantes han insistido en que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se tiene que reunir "ya" con los sindicatos que llevan en huelga desde el 14 de octubre con un gran calendario de movilizaciones entre concentraciones, manifestaciones, un corte en la A-3, una acción en el Museo Reina Sofía y asambleas, entre otras actividades.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

En líneas generales, los profesores reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.