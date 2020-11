PSOE afea a Ayuso que coincida en estrategias con Vox para los Presupuestos y ella recuerda que gobierna con sus votos

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado que del Gobierno regional solo hayan escuchado "palabras de coincidencia de planteamientos y de estrategias", de cara a los presupuestos regionales, "con el único grupo que no ha reconocido las prioridades del consenso democrático".

A estas palabras ha respondido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado que gobierna para todos pero "especialmente" para los que le han dado su confianza para gobernar (Vox). "No me eche en cara con quien pacto o no pacto o que socios tengo porque ustedes están pactando a nivel nacional con el entorno político de ETA", ha lanzado en el Pleno de la Cámara regional.

En este sentido, le ha pedido que hagan el favor de "ni siquiera intentar" que deje fuera al partido político que les ha dado el Gobierno. En este punto, ha remarcado que estará encantada de que se pacten unos presupuestos con todos los grupos políticos de la Cámara pero le ha adelantado que no van a subir los impuestos, ni decir a los comerciantes cuando deben abrir o cerrar ni va a dejar de defender la libertad de enseñanza para que los padres elijan el colegio que quieran para sus hijos.

"El modo de entender el socialismo, la economía, es directamente proporcional al daño que se puede causar a una comunidad como esta, que necesita bajar impuestos, liberar la carga fiscal", ha subrayado. Para Ayuso, la oposición no ayuda "nunca" sino que "lo imponen todo e intentar imponer con quien debe pactar o no con las personas" que le han dado el Gobierno.