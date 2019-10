PSOE alerta del intento de reversión de la municipalización de Línea Madrid

Actualizado 18/10/2019 16:19:20 CET

Imagen de la protesta de un trabajador de Línea Madrid en el salón de comisiones del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha alertado del intento de reversión de la municipalización de Línea Madrid, algo que cree que es "constante y lineal" por parte del gobierno de PP y Cs.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha elevado un ruego a la comisión de Vicealcaldía en el que ha reclamado a PP y Cs que la atención presencial de Línea Madrid continúe con el proceso de municipalización puesto en marcha en el anterior mandato con el mantenimiento de los funcionarios en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía ante el temor trasladado por sindicatos y personal a que se privatice.

Así lo han indicado los propios trabajadores minutos antes de que comenzara la comisión, con carteles en los que se podía leer 'No a la privatización de Línea Madrid' y 'Por unos servicios públicos de calidad'.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que Línea Madrid "seguirá siendo un servicio municipal" mientras que el coordinador general de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana, Jesús Mora, ha añadido que "la intención no es privatizar un servicio público, que siempre será público" sino de abordar una gestión que puede llevarse a cabo por medios propios o indirectos, a través de la colaboración público-privada.

Tras mostrar su "preocupación y solidaridad" con los trabajadores, Pepu Hernández ha señalado a la prensa que "se está tratando de revertir un proceso que estaba perfectamente aceptado por el anterior mandato". El de Línea Madrid "es un servicio de calidad", por lo que rechazan su potencial privatización y abogan por que se siga con su municipalización.

"Como dicen los trabajadores, parece que el servicio se está dejando caer para poder decir que no funciona y no es así sino que no recibe el apoyo que se merece este servicio público fundamental. Parece que sólo se está hablando de una gestión económica y eso es peligroso porque hay que dar un servicio de calidad, que es lo que merece Madrid", ha señalado Pepu Hernández.