PSOE alerta de una pregunta de Vox en los distritos sobre menores no acompañados propia de "fanfarrones de patio"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista madrileño Maite Pacheco ha pedido a los concejales-presidentes de los distritos que no admitan una pregunta en los plenos firmada por Vox sobre menores no acompañados que, además de poder incurrir en un potencial delito de odio, no destila más que una actitud propia de "fanfarrones de patio, matones de colegio que atacan a los más débiles".

Vox llevará esta tarde a Ciudad Lineal, como ya hicieran con otras similares en Moncloa o Latina, una pregunta sobre "las medidas que se están adoptando para tratar de mejorar la seguridad debido al aumento de agresiones y robos a personas y bienes en la zona de Arturo Soria cercana al centro comercial Arturo Soria Plaza, alrededores del mismo y barrio San Juan Bautista, zona donde además se ubica un centro de menores no acompañados", que identifican con el acrónimo MENAS.

Pacheco ha cargado contra una "descabellada" pregunta, la fórmula administrativa por la que han optado en Vox y que no permite al resto de grupos mostrar su opinión. "No podemos decir en el Pleno que esto es una aberración, es una mentira que está calando en la sociedad, una mentira xenófoba", ha lanzado la edil, que se basa en cifras policiales en cuanto a delincuencia.

"Hay barrios enteros donde no ha sucedido absolutamente nada y otros donde se han cometido pequeños delitos que, por supuesto, hay que abordar", ha destacado.

La concejala socialista ha señalado que es la vecindad la que "está saliendo a la calle para defender a estos chicos porque no es justo", sino que "es propio de los fanfarrores de patio y de los matones de colegio". Por eso el PSOE pide a los concejales-presidentes que no permitan que Vox realice esta "pregunta xenófoba".

VECINOS DE CIUDAD LINEAL APOYARÁN A LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

Asociaciones vecinales de Ciudad Lineal están invitando a la ciudadanía del distrito a acudir este miércoles al Pleno del distrito para mostrar su rechazo al "discurso de odio" que creen que destila la pregunta de Vox.

Siguiendo el ejemplo de las asociaciones vecinales de Hortaleza, las entidades ciudadanas de Quintana, La Nueva Elipa y La Vecinal del Barrio de Bilbao y Pueblo Nuevo, junto a otras del distrito como la agrupación feminista Trece Espinas y el Grupo Scout Atreyu, invitan a asistir al Pleno a partir de las 18 horas "en defensa de la convivencia y la acogida" después de que "Vox haya criminalizado a los niños y niñas del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza".

En un comunicado, las asociaciones se muestran "totalmente en contra de cualquier discurso de odio que se vierta sobre los vecinos y vecinas de los barrios de Madrid, sea cual sea su procedencia, etnia, religión, género u orientación sexual".

"Nos parece indignante que se siga señalando a estos menores por el hecho de ser migrantes. Lo único que producen estas acusaciones son discursos de odio y promover una violencia sobre un sector de la población que carece de recursos y sobre los que cae todo el peso del racismo de esta sociedad", han argumentado.