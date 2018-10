PSOE asegura que PP, que "emula" a Trump, "no tocará" Madrid Central, una medida que ha de comenzar "ya"

Publicado 25/10/2018 11:24:43 CET

El edil socialista portavoz de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Chema Dávila, ha criticado que el PP esté "emulando" al presidente de los EE.UU, Donald Trump, en el modo de criticar Madrid Central, una medida que, ha aventurado, los 'populares' "no tocarán", y que debe ponerse ya en marcha.

"No van a tocar nada de la APR de Centro, como no tocaron otros derechos y avances sociales. Siempre están en contra de los avances sociales, como el matrimonio gay, la ley antitabaco... luego llegan al Gobierno y no hacen nada", ha expuesto Dávila en el pleno extraordinario sobre Madrid Central.

Además, el socialista ha reprochado que los 'populares' "mienten" y además "hacen una política muy parecida de fake news, emulando a Trump". "Igual que Cs no se entera de nada, y no sabe por dónde le viene el aire, ustedes tienen información", ha apostillado.

En este punto, Chema Dávila ha indicado que el PP ahora tiene "complicado" hacer política con otros dos partidos de derecha, algo que "limita tanto el espacio político que hace muy difícil plantear cosas para la ciudadanía".

Sobre esta premisa, Dávila se ha dirigido a la bancada popular para decirles que "van a perder la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones". "Ustedes, como nosotros, saben que es una medida positiva, porque las APR ya funcionan, y porque hay un decreto de competencias, porque va a mejorar la contaminación, no va a haber resentimiento del comercio", ha explicado.

Así, Dávila ha asegurado que el PP sabe que Madrid Central es "bueno", y que para el PP el "problema" es que "no lo hacen" ellos. "El único problema es que no lo hacen ustedes; saben que con esta nueva arquitectura va a ser mucho mejor para la ciudad... no intenten instrumentalizar a los ciudadanos", ha reiterado.

"VA A SALIR BIEN"

Dávila ha asegurado que cuando se ponga en marcha Madrid Central, "va a salir bien". El edil socialista ha propuesto "tirar para adelante" y "no ampliar más plazos" para poner en marcha Madrid Central. "Dejen de retrasos, cierren el decreto, y pónganse a trabajar porque los madrileños lo necesitan", se ha dirigido a Ahora Madrid.

A su vez, ha pedido al PP que deje de poner "palos en la rueda" y que trabajen desde la Comunidad por "mejorar las frecuencias de Metro". "Hagan lo que tienen que hacer, y no lo usen como ariete contra medidas por la salud de los madrileños", ha concluido.