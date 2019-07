PSOE compara cines tradicionales en Madrid con lince ibérico y llama a protegerlos frente a “gigantes mastodónticos”

Publicado 16/07/2019 10:05:23 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La edil del PSOE portavoz en materia cultural, Mar Espinar, ha asegurado este martes que los cines tradicionales y emblemáticos de la capital son como el "lince ibérico" (están en peligro de extinción" y ha instado al nuevo gobierno municipal a protegerlos para que la capital no pierda su "magia" frente a los cines que se abren en grandes centros comerciales, "gigantes mastodónticos que no aportan nada a Madrid".

"Madrid se ha caracterizado por su magia, y perder cines es perder legado. Ir al cine tenía su ceremonial, era parte de la herencia de esta ciudad. Estos gigantes mastodónticos son montañas industriales que no aportan nada a Madrid. ¿Quiere la política hacer algo por salvar los cines tradicionales?", ha requerido a la delegada del área de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, en la primera comisión del ramo del mandato.

Levy ha asegurado que los protegerá porque "es importante que las ciudades tengan magia y encanto". Si bien, la 'popular' ha pedido a Espinar puntualizar qué considera cines emblemáticos y cuáles tradicionales. "Con independencia de si son emblemáticos o no, protegeremos el uso cultural de todos los inmuebles y espacios en Madrid que tengan ese uso", ha apuntado.

Por su parte, Espinar ha indicado que en Madrid quedan 30 cines y todos ellos le merecen ser designados como emblemáticos y tradicionales. Además, no cree que "haya que dejar todo a la iniciativa privada", pero tampoco "ponerse de perfil para no intervenir nunca". "La cuestión es querer hacer cosas, y las cosas se hacen por convicción o por conveniencia", ha expresado, para indicar a continuación que "no es lo mismo ver una película en un cine como los de antes que verlo en una macrosala".

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte ha expresado que si Espinar hacía referencia al plan de cambio de uso de los cines de Conde Duque, debería llevar una pregunta conjunta a la comisión de Desarrollo Urbano.