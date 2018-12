PSOE cree que Aguado trata de "blanquear" con la comisión de universidades su apoyo a la continuidad del Gobierno del PP

Publicado 18/12/2018 14:35:03 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla (PSOE), ha sostenido este martes que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, está tratando "con sus gesticulaciones" contra los socialistas de "blanquear" con la puesta en marcha de la comisión de investigación de universidades su apoyo a la continuidad del Gobierno del PP, tras la salida de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

Así lo ha expuesto Nolla en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que Aguado esté acusando a PP y PSOE de "bloquear" que se ponga en marcha ya la comisión de investigación de universidades y de defender "un modelo de Universidad basado en el chanchullo y no en el esfuerzo".

La Mesa de la Asamblea decidió ayer postergar a febrero las sesiones de la comisión de Investigación de universidades en la Asamblea de Madrid, ya que enero es "inhábil" y consideran que "no había urgencia, que el calendario de febrero no se ve hasta enero y que no aprobaron un plan de trabajo en la primera sesión".

"Aguado lo que esta haciendo de alguna manera con sus gesticulaciones es blanquear lo que hizo en su momento cuando mantuvo durante bastante tiempo a Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad, negando el apoyo a una Moción de Censura y después apoyando la continuidad del que entonces era el segundo de Cifuenets y ahora al frente de la Comunidad (Ángel Garrido)", ha lanzado al portavoz de Ciudadanos.

A su juicio, en aquel momento Aguado "no tomó las decisiones que debería haber tomado en aquel momento y ahora gesticula mucho ya al final de la Legislatura, cuando se acercan las próximas elecciones. "Él debería asumir sus propias responsabilidades pero que no nos las eche a los hombros a los demás", le ha pedido.

Nolla ha defendido que la decisión de no celebrar sesiones de esta comisión hasta febrero no fue tomada "ni por PSOE ni por PP ni por Ciudadanos ni por Podemos", sino que la tomó la Mesa de la Asamblea, que es "el órgano de Gobierno que tiene que organizar los trabajos, les guste o no a algunos portavoces".

"No es la primera vez que la Mesa rechaza solicitudes de habilitación de días porque el reglamento establece unos calendarios y unos periodos de sesiones determinados. Si realmente se tiene interés en trabajar, avanzar e investigar lo que ha ocurrido en las universidades españolas lo primero que tiene que acordar la comisión es un plan de trabajo", ha defendido Aguado.

En principio, este máximo órgano parlamentario decidió que las conclusiones de la comisión fueran en febrero, pero ha explicado que si se solicita y justifica una necesidad de ampliación del plazo para entregarlas no habrá problema con entregar más adelante las conclusiones.

PARA PP LA COMISIÓN ES "ILEGAL"

Por su parte, el portavoz 'popular' en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha recordado que los servicios jurídicos de la Cámara regional determinaron que la comisión no se podía utilizar para "hablar de la vida académica de la Universidad" y Ciudadanos, a su parecer, "solo quiere hablar de eso".

"El servicio jurídico dice que es ilegal y no entendemos que Ciudadanos se empeñe como pasó en el Parlamento de Cataluña con los independentistas, en hacer cosas ilegales. Saben perfectamente que va a ser ilegal", ha sostenido.

Para Ossorio, Cifuentes y Carmen Montón ya "asumieron sus responsabilidades" y todo este asunto tan importante ha quedado "reducido" a "una investigación judicial por una falsificación en un documento".

"Donde la sede judicial no ve irregularidades no hay irresponsabilidades políticas, y quieren montar otro circo mediático como los que ya han montado para por un puñado de votos desprestigiar a las universidades", ha criticado el portavoz 'popular'.