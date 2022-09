PSOE cree que Ayuso promueve un "modelo excluyente" y la ve "obsesionada" con Sánchez: "Más que en Sol, está en la Luna"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha considerado este martes que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, promueve un "modelo excluyente" y la ve "obsesionada" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Le he de confesar, señora Díaz Ayuso, que cuando veo lo que hace en esta región pienso que usted más que estar en Sol, está en la Luna. Sí, señora Díaz Ayuso, de verdad, en su propia luna, muy alejada de la realidad que viven los madrileños", ha lanzado a la dirigente madrileña durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, en la Cámara regional.

Para Lobato, solo un "modelo excluyente" como el de Ayuso está "concebido para defender los intereses de unos pocos frente a la mayoría explica que el PP de Madrid haya creado por ejemplo un programa de becas para ricos que ganan más de 100.000 euros pagadas con los impuestos de las clases medias".

"Usted quiere un Madrid de socialismo free, feminismo free, ecologismo free, LGTBI free pero Madrid es todo lo contrario. Es cosmopolita, abierto, plural, no tiene fronteras. Empresas, cultura, diplomacia... Madrid es mucho más", le ha espetado.

Lobato ha sostenido que este lunes la presidenta leyó en su intervención en la Asamblea de Madrid un discurso "muy alejado" de la región y le ha afeado que dijese "39 veces España para meterse con el presidente".

CRÍTICAS A LA "CONFRONTACIÓN PERMANENTE"

Para el socialista, la jefa del Ejecutivo autonómico entiende que la política "es la confrontación permanente" y no solo con quienes no piensan como ella sino también con "los de su propio partido". "Que se lo pregunten al señor (Pablo) Casado y también al señor (Alberto Núñez) Feijóo", ha manifestado a continuación.

Frente a esto, ha reivindicado que él no entiende la política así sino que piensa que, en momentos como los que se viven, "hay que trabajar juntos, sin prejuicios ideológicos, para buscar soluciones".

"Usted no puede decir no a todo lo que le propone Europa, el Gobierno de España y no a todo lo que le proponemos los socialistas madrileños para mejorar la vida de la gente. Usted no puede decir no a todo siempre. Señores y señoras del PP de Madrid, con su no a todo se han quedado solos en su radicalismo. Toda la Unión Europa adopta las mismas medidas que el Gobierno de España. No pueden enfrentarse a Europa y a España siempre", ha declarado.

Lobato ha sostenido que los 'populares' solo tienen en cuenta "a los poderosos" y ha insistido en que conciben la política "única y exclusivamente como un campo de batalla y como una plataforma de proyección personal".

"Ya lo vimos ayer durante sus casi dos horas de mitin en el que solo se acordó de dos madrileños. De Javier Marías, cuya perdida lamentamos todos, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien usted está tan obsesionada que se ha olvidado de trabajar para resolver los problemas reales de los madrileños. No como él, que no ha dejado de trabajar por y para la gente de este país", ha defendido.