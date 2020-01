PSOE cree que hay "ciudadanos de primera y de segunda" y pregunta qué más tiene que suceder con Monasterio para actuar

Publicado 22/01/2020 18:10:15 CET

Creen que Fuentes "no se va a remangar hasta que le obliguen" y le piden que remodele la Agencia de Licencias porque "es un coladero de infracciones"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha lamentado que parece que haya "ciudadanos de primera y de segunda" para, a renglón seguido, preguntar al delegado del área, Mariano Fuentes, "qué más tiene que suceder" en torno a las actuaciones urbanísticas presuntamente irregulares de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para que el Consistorio actúe.

La edil ha recordado en la comisión que fue en el mismo foro pero en noviembre cuando Fuentes, tras asegurar que ellos no son la Stasi, declaró que no abriría una investigación "a no ser por mandato judicial" o para comprobar que se produjo una ilegalidad manifiesta.

"¿Qué más tiene que suceder? Tiene trece expedientes sobre la mesa" en los que Monasterio intervino presuntamente "con licencias que faltan y con usos no autorizados por el Ayuntamiento" e incluso aparentemente "firmó proyectos sin ser arquitecta", ha dicho la edil para añadir que de confirmarse estos extremos supondría un delito de falsedad documental.

"¿A qué esperamos? Hubo ciudadanos que compraron locales que los promotores les decían que se convertirían en viviendas y no sucedió", ha apuntado para añarir que "el matrimonio ultraderechista" de los líderes de Vox Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros siguen mostrando con la vivienda que ocupan una "impunidad a la hora de infringir las normas para lucrarse".

EXPEDIENTES EN SALAMANCA "CON COSAS"

Presuntamente Monasterio "firmó sin ser arquitecta, falsificó visados, el Colegio de Aparejadores también denuncia lo mismo y en el Pleno de Salamanca (el concejal-presidente, José) Fernández informó de que daban por cerrados dos expedientes informativos donde dijo que habían encontrado cosas", un conjunto que redunda en el "desprestigio del Ayuntamiento".

Mercedes González ha acusado a Fuentes de "mirar a otro lado hasta que se lo ordenen" porque por el momento Monasterio no ha abonado "ni un euro de multa" dado que el Ayuntamiento "no ejerce la disciplina urbanística, por lo que los infractores se marchan de rositas".

La concejala socialista ha lamentado que "los expedientes se dejan caducar, las infracciones prescriben" pero el hecho es que la orden de clausura de la residencia Monasterio-Espinosa de los Monteros tiene desde octubre una orden de clausura "que usted (a Fuentes) no ejecuta porque parece que hay ciudadanos de primera y de segunda".

También ha recordado que el delegado expuso en comisión que el precinto únicamente lo podía aprobar la autoridad judicial porque comporta el desalojo de una familia "pero esto no es un desalojo, es una sentencia porque no reúne las condiciones para ser vivienda". "¿Revocarán la orden? ¿Incumplirán la ley?", ha preguntado al titular de Desarrollo Urbano.

La concejala socialista ha puesto el acento en que el caso "afecta a las caras visibles de Vox, partido que necesitan para hacer viable el Gobierno" PP y Cs, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, por lo que cree que Mariano Fuentes "no se va a remangar hasta que le obliguen".

Para terminar ha lamentado que con casos así se demuestra que hay "promotores con pocos escrúpulos que hacen negocio ante la permisividad del Ayuntamiento", por lo que ha pedido al delegado que "remodele la Agencia de Licencias porque es un coladero de infracciones, como pasó con las Damas Apostólicas".