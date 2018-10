El PSOE cree que Madrid Destino "no apesta" pero sí que "huele mal" como "agencia de colocación para los allegados"

Publicado 09/10/2018 18:51:12 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialilsta de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha opinado que Madrid Destino "no apesta" pero sí que "huele mal" como "agencia de colocación para los allegados" de Ahora Madrid.

A la alcaldesa, Manuela Carmena, también titular de Cultura, le ha afeado que el hecho de que "no haya dado explicaciones" en la comisión extraordinaria solicitada por el PP relativa a la política de contratación en Madrid Destino es un ejemplo "ya no de vieja política sino de política rancia".

También ha exigido que en las contrataciones primen el mérito y la capacidad y le ha puntualizado que ella siempre ha hecho una oposición leal a la institución, no confundir con servil, y que si votó a Carmena en la investidura fue con "respeto y por disciplina". A cambio le exige "honestidad política" con esa auditoría de contratación, no de gestión, que hace dos semanas la alcaldesa le dijo que no se iba a hacer, como ha trasladado Espinar a los periodistas.

Por último ha avanzado que seguirá acudiendo a la Oficina municipal contra la Corrupción tantas veces como sea necesario y ha felicitado a Cs por hacerlo hoy con este caso, aunque los 'naranjas' votaran en contra de este órgano. "Salud y Rock 'n' Roll, Sofía", ha ironizado.