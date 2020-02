PSOE critica a Ayuso por su "inoperancia" para legislar y la presidenta defiende que rechaza "regular por regular"

Publicado 20/02/2020 11:11:54 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha criticado la "inoperancia" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para legislar y la presidenta madrileña ha vuelto a defender que ella rechaza "regular por regular".

En su intervención, Gabilondo también ha afeado que desde el Gobierno pretendan "reducir" a la Cámara regional "a un espacio de opinión y de comentario, perdiendo su verdadera dimensión, la de procurar un adecuado debate y, en su caso, la de legislar.".

En este punto, ha criticado los "incumplimientos" de algunas normativas y, en concreto, ha citado la Ley de diciembre de 2017 sobre el Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros Sanitarios.

Así, ha recordado, respecto a la implementación de esta normativa, que se debían haber activado "los órganos colegiados de gobierno, el fortalecimiento de órganos de asesoramiento y participación profesional, una mayor autonomía para los centros, así como la mejora de los muchos problemas de gobernanza de los centros sanitarios, con reglas de juego acordes con las mejores prácticas del entorno".

"Una vez aprobada la Ley no se ha hecho nada reseñable al respecto para ponerla en marcha, a pesar de las expectativas creadas. Las consecuencias de su incumplimiento ya se notan en el Servicio Madrileño de Salud y muy en concreto en los siete hospitales que precisan nombrar o renovar gerentes", ha asegurado el socialista.

Lo mismo ocurre, a su parecer, "con la llamada ley de muerte digna y con la ley de salud buco-dental". Gabilondo ha sostenido que ninguna de estas tres leyes "ha tenido decreto alguno ni desarrollo normativo que permita cumplirlas".

"Pero el asunto resultará especialmente grave si quien tiene la singular obligación de presentar proyectos de ley, es decir, su Gobierno, encuentra que ello no es tan determinante y hace ostentación liberal de no precisarlos. Ustedes tal vez no sienten su necesidad. La ciudadanía sin embargo sí", ha concluido el portavoz del PSOE.

"EL EXCESO DE BUROCRACIA DIFICULTA"

Por su parte, la presidenta madrileña ha defendido que las leyes son "absolutamente necesarias para regular la vida de los ciudadanos, mejorar las administraciones y evitar cualquier suerte de abusos" pero ha incidido en que ella tampoco defiende el "regular por regular" ni el "legislar por legislar".

A su parecer, "el exceso de burocracia muchas veces dificulta". "Regular lo justo y necesario y cumplir todas las leyes", ha dicho. Al tiempo ha lanzado que son dos maneras de ver la vida y ha criticado "la receta socialista", que aumenta "el paro, la pobreza y la desigualdad".

En este sentido, ha incidido en que los primeros que están protestando contra el Gobierno de PSOE y Podemos son las "clases medias y aquellos que crean empleo con el patrimonio de sus hijos". Frente a esto, ha defendido que todo el mundo "huye" a Madrid.

En cuanto al desarrollo de la normativa sanitaria, Ayuso ha recordado que se contaba con un año para desarrollarla y se encuentran en esa fase y ha incidido en que el compromiso es "aprobarlo lo antes posible".