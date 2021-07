El PSOE critica el "puro postureo" y el "uso oportunista que Villacís hace del Orgullo"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Emilia Martínez, ha cargado contra el "puro postureo" y el "uso oportunista que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, hace del Orgullo".

La edil elevará al Pleno de la próxima semana una pregunta sobre el fallido despliegue de una bandera arcoíris en Gran Vía, el que ha denominado "el segundo fracaso de la vicealcaldesa en su pugna con PP y Vox por hacer ondear la bandera LGTBI en Madrid".

En Villacís ve "puro postureo y propaganda", unido a la "falta de compromiso y actuaciones claras" en apoyo de estos colectivos ante el auge de las agresiones y el discurso del odio.

"Vamos a preguntar a la vicealcaldesa por los motivos que ha tenido para no ondear la bandera LGTBI, que no se ha desplegado en los días del Orgullo, como reiteradamente anunció en prensa. La enseña no ha ondeado en sede municipal ni tampoco en la Gran Vía como estaba previsto, cuando en otros edificios públicos sí se ha desplegado", ha avanzado.

La socialista ha criticado que el Gobierno municipal se escudase en una sentencia que parece "interpretable porque otros ayuntamientos han colocado la bandera LGTBI sin mayor problema".

A su juicio, "debería de haber una implicación más clara desde las instituciones públicas cuando hay incidentes relacionados con los delitos de odio, acoso, agresiones y ataques hacia personas LGTBI. Necesitan apoyo y visibilidad, además de medidas muy proactivas y positivas para sus problemas pero faltan compromisos, actuaciones claras. Sobra el postureo y la propaganda para obtener réditos políticos desde una posición meramente personal".

