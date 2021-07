El PSOE defiende la importancia de la "contestación social" para poner freno a los delitos y discursos de odio

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Santiago Rivero ha defendido este lunes la importancia de la "contestación social" para hacer frente a los delitos y discursos "de odio" que se han "institucionalizado" por parte de algunos partidos políticos.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en una concentración multitudinaria que se está llevando a cabo en la Puerta del Sol, en repulsa por la muerte del joven Samuel de 24 años en A Coruña como consecuencia de las heridas provocadas por una paliza propinada por un grupo de personas. En concreto, asociaciones LGTBI han convocado concentraciones en varios puntos del país ante lo que aseguran es un crimen con motivación homófoba.

"Estamos en Sol evidentemente por el asesinato de Samuel, pidiendo justicia para Samuel y reivindicando que no nos agredan y que no nos maten", ha afirmado el diputado. Rivero ha destacado también que hacía muchos años que el colectivo LGTBI no se reunía para concentrarse en una fecha que no fuera el Orgullo. "Esto nos da fuerza para seguir luchando desde los propios colectivos, partidos e instituciones que estamos en el respeto de la diversidad y los derechos humanos", ha apostillado.

Además, ha asegurado que desde el PSOE no están "politizando" este asesinato, sino que han decidido unirse a esta concentración ciudadana porque es un "delito de odio" y el PSOE ha sido "puntero y pionero" en legislar estas situaciones. "Vamos a estar siempre en las concentraciones en repulsa de los crímenes de odio, como estamos también en las concentraciones de repulsa del terrorismo machista", ha concluido.