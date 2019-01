PSOE denuncia ante el Seprona un vertedero ilegal entre el parque Lineal del Manzanares y el de La Gavia

Publicado 23/01/2019 15:48:05 CET

Proponen transformar el camino en un pasillo verde que conecte ambos parques

Desde el área apuntan que la competencia del mantenimiento es de la Comunidad y que no tienen soporte para cerrar el camino, que da acceso a fincas

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal Ignacio Benito ha interpuesto este martes una denuncia ante el Seprona en nombre del Grupo Municipal Socialista por la existencia de un vertedero ilegal de 5 kilómetros de extensión en el Camino de la Magdalena, entre el Parque de La Gavia y el Lineal del Manzanares, ha informado en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el edil da cuenta del estado de abandono e insalubridad del tramo, "un auténtico vertedero ilegal e incontrolado donde se acumulan cientos de toneladas de basuras, escombros, muebles viejos, neumáticos usados, chatarra, materia orgánica y vertidos que generan malos olores, pueden provocar incendios y contaminar las aguas y el subsuelo".

Benito ha explicado que este camino es "perfectamente accesible a camiones y otros vehículos y carece de la más mínima vigilancia policial", lo que "lo ha "convertido en un lugar perfecto para que cualquiera vierta todo lo que desee con impunidad".

El socialista ha arremetido contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid porque han ido haciendo "la vista gorda" durante años, "lo que ha terminado por convertir esta zona en una de las escombreras más grandes y desconocidas de la ciudad". "Como las administraciones local y regional se declaran incompetentes y obvian que se está cometiendo un delito, el PSOE ha procedido a denunciar esta situación ante el SEPRONA en la mañana de hoy", ha anunciado el concejal.

Los socialistas proponen que este camino, ruta natural entre Villa de Vallecas y Villaverde, se transforme en una senda ecológica y en un pasillo verde que conecte ambos distritos y sus parques de referencia, el de La Gavia y el Lineal del Manzanares".

El director general de Servicios de Limpieza y Residuos,Víctor Sarabia, ha señalado que la competencia en la conservación y recuperación de las vías pecuarias corresponde a la Comunidad y que el Ayuntamiento no puede, por lo tanto, cortar el camino teniendo en cuenta además que da acceso a fincas.

"El Ayuntamiento tiene una postura de colaboración, queremos resolver esto. Mantenemos el camino abierto porque hay muchas fincas y no nos atrevemos a cortarlo. Estamos abiertos a la colaboración pero sin cobertura no puedo actuar aquí porque no es competencia municipal", ha añadido el director general.

Sarabia ha recordado que verter escombros y residuos incontroladamente está absolutamente por el artículo 14 de la ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del Ayuntamiento, que califica esta práctica como una infracción grave que puede ser sancionada con multas de 751 a 1.500 euros. Además las Leyes de la Comunidad de Madrid e incluso el Código Penal castigan estos vertidos con mucha más severidad.

El PSOE, por su parte, ha recordado que el portavoz del grupo en Medio Ambiente, Chema Dávila, "lleva dos años reclamando un plan para la erradicación y recuperación ecológica de este tipo de escombreras y vertederos incontrolados, que en ningún caso se ha ejecutado".