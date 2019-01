PSOE exige que se retiren los "recortes" en los horarios de Atención Primaria por ser una medida "insensata"

Publicado 17/01/2019 12:20:51 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESSS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este jueves una iniciativa parlamentaria en la Asamblea en la que se reclama que se desestime la implantación de los "recortes" en los horarios en los Centros de Atención Primaria de la región, porque es una medida "insensata".

El pasado lunes, la Consejería de Sanidad ya anunció los 14 centros de salud de la Comunidad de Madrid que pondrán en marcha a finales de este mes de forma "voluntaria" el proyecto piloto de nuevo horario de consulta hasta las 18.30 horas.

Ante esto, PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que exige que se elimine el nuevo horario. El portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, y la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Pilar Sánchez Acera, han señalado en los pasillos de la Cámara regional, tras el registro de la PNL, que "ya el 5 de diciembre de 2018 Ángel Gabilondo preguntó al presidente del Gobierno cuáles eran los motivos que llevan a su Gobierno a recortar los horarios de atención en los centros de salud del Sermas".

"Hemos tomado esta iniciativa porque, entre otras cosas, la medida del Gobierno de Madrid no satisface la necesidad-demanda de conciliación familiar porque deteriora gravemente la accesibilidad horaria de la población a sus profesionales médicos, porque impide la continuidad en la atención a los problemas de salud de la población afectada y porque no responde a las demandas y preferencias de la ciudadanía sobre horarios de consulta", ha sostenido José Manuel Freire.

De hecho, Freire ha vaticinado que esto va a suponer que se reduzca el acceso de los ciudadanos a los centros de salud, habrá más urgencias, las personas que trabajan tendrán más dificultad para ir al médico. "Es una medida totalmente insensata que no está justificada, no está analizada y no soluciona ninguno de los problemas que tiene la sanidad", ha sostenido.

A Freire le ha sorprendido que al Gobierno, cuando le quedan escasos meses para terminar la legislatura, haya lanzado una medida "que tiene en contra a profesionales, a sanitarios, a ciudadanos y a todos los que conocemos, amamos y pensamos que la atención primaria es la pieza básica del sistema".

Asimismo, Pilar Sánchez Acera ha señalado que la implantación de los recortes en los horarios de atención a los pacientes puede tener consecuencias negativas para los mismos.

"Es más que probable que se produzca un incremento de días para la obtención de cita, ya que se acorta el tramo horario disponible en las agendas. También nos podemos encontrar con un incremento en las urgencias hospitalarias, ya de por sí colapsadas o al límite de la saturación en ciertos periodos del año", ha lamentado.

Por último, ha apuntado que a los socialistas les preocupa la posible "expulsión de ciudadanos a la sanidad privada, ya que los proveedores privados alardean de su alta accesibilidad y de su adaptación a los horarios del paciente".