El PSOE lamenta el "trato preferencial" que da el Gobierno regional a Vox

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado este lunes el "trato preferencial" del Gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox para negociar los Presupuestos regionales para 2021, en los cuales considera que se debe ver reflejado el Dictamen de la Comisión de Recuperación de la Cámara regional.

"PP y Cs han llegado a un acuerdo, algo que me parece razonable en esta situación de dificultad. Tiene que hacerse una referencia al dictamen de la Comisión de Recuperación aprobado en la Asamblea, a excepción de Vox, donde se marcan las líneas necesarias para salir de esta situación", ha trasladado Gabilondo en declaraciones remitidas a los medios.

Para el líder de la oposición en Madrid, si olvidan ese dictamen "y se hace caso a Vox", no será "el mejor de los caminos". No obstante, ha asegurado que estudiarán "seriamente" las propuestas hechas, aunque ha insistido en que la comisión de recuperación "no puede ser obviada por alguien que precisamente va a tener un trato preferencial en la negociación".

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han anunciado este lunes un acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad de Madrid que buscarán "reactivar" Madrid con la economía "como objetivo prioritario".

En la comparecencia han indicado, además, que empezará a negociarlos "esta misma tarde" con Vox, grupo que facilitó la constitución del Ejecutivo, pero también se los planteará al resto de partidos.