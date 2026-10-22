PSOE lanza plataforma digital para buscar VUT legales en Madrid y denunciarlas en el Ayuntamiento en caso contrario

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lanzado una plataforma digital, accesible desde https://psoeaytomadrid.es/stopvutilegales/, para identificar viviendas de uso turístico (VUT) que aparezcan en el geoportal del Ayuntamiento de la capital y, de no dar con ellas, poder denunciarlas en la sede electrónica del Consistorio en caso contrario.

La herramienta ha sido presentada en rueda de prensa por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y el concejal responsable de Urbanismo, Antonio Giraldo. Es tan sencillo como introducir la calle que interesa buscar y aparece, si es una VUT autorizada, desde cuándo está en el registro, entre otros datos. Si no aparece el piso turístico sería ilegal.

Las denuncias se pueden presentar telemáticamente, desde la aplicación presentada por el PSOE, o presencialmente. También desde la misma herramienta se puede descargar el formulario a presentar, en formato PDF, y entregar en cualquier oficina de registro existente en los 21 distritos.

"Madrid necesita menos propaganda y más control", ha sentenciado Maroto, que ha remarcado que cada VUT ilegal es "una señal de alarma en una ciudad en emergencia habitacional". Además ha subrayado que el derecho de acceso a la vivienda también pasa por "combatir el fraude y proteger las casas de la especulación". En este momento únicamente aparecen algo más de "1.219 viviendas turísticas legales en el registro municipal frente a los más de 14.000 anuncios en portales".

Tanto Maroto como Giraldo han explicado que con esta plataforma digital facilitan el control ante dos procedimientos con los que cuenta el Ayuntamiento --la búsqueda de VUT y la interposición de denuncia por infracción urbanística--, en este fomento "de forma separada".

"Hacemos más sencillo algo que el Ayuntamiento debería simplificar" al tratarse de información pública, ha expuesto Maroto. La socialista también ha cargado contra la limitada actuación inspectora del Ayuntamiento, con una plantilla en este momento integrada por "16" trabajadores en una ciudad donde "proliferan las VUT ilegales", lo que ha calificado de "lamentable".

La portavoz ha insistido en que "los vecinos, a través de esta herramienta digital, van a poder denunciar, pero es el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad y la competencia de comprobar la situación de la vivienda y, si procede, debe inspeccionarla, emitir la correspondiente orden de clausura y la sanción. En definitiva, que Almeida tiene la obligación de cumplir la ley".

Giraldo y Maroto han pedido a la vecindad que si sospechan de que en su edificio o barrio hay VUT ilegales que denuncian porque "el Ayuntamiento no está actuando de oficio".

ÚNICAMENTE 315 ÓRDENES DE CESE

Desde el PSOE han subrayado que el Plan Reside "no está dando la respuesta que Madrid necesita porque no basta con modificar las normas, hay que hacer cumplir la ley, hay que garantizar su cumplimiento".

"Y los datos demuestran que el Plan Reside ha fracasado: en 2025 el Ayuntamiento apenas dictó 315 órdenes de cese, cifra que pone de manifiesto la enorme distancia entre la dimensión del problema y la respuesta municipal", han indicado. Maroto ha resumido la situación diciendo que a Almeida "le sobran los anuncios y le falta voluntad política para afrontar con contundencia un problema que está transformando los barrios y que está expulsando a sus vecinos de sus casas".

"Madrid tiene que ser una ciudad para vivir, no una ciudad en la que los vecinos sean expulsados para hacer sitio al negocio turístico", han defendido desde el Grupo Socialista, que ha condenado "la alfombra roja los fondos buitre" que pone el Gobierno municipal.