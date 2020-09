PSOE y Más Madrid insisten en que Cs "tiene una silla" para dialogar sobre la necesidad de un "cambio de Gobierno"

Piden a Cs que haga un ejercicio de "responsabilidad"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se ha mostrado este jueves "satisfecho" en la reunión mantenida con PSOE en la Mesa de Emergencia Madrileña, donde ambas formaciones han insistido a Ciudadanos a que se sume a estas conversaciones para propiciar un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha trasladado que la reunión ha resultado "muy positiva y necesaria porque faltan espacios de conversación política", y en ella han compartido "la necesidad de que haya un cambio de Gobierno y en las formas de concebir la política en Madrid".

"Nos preocupa cómo abordar esa pandemia, cómo hacerlo seriamente, conjuntamente y coordinadamente. Estamos aquí para compartir con Más Madrid que hay que cambiar el Gobierno en Madrid y hemos señalado también que no nos gusta que Cs no esté en estas conversaciones y no están porque ellos no quieren estar", ha lamentado.

A su juicio, Cs es "determinante" también para que el cambio "sea posible", por eso le ha hecho un llamamiento para que "entre en las conversaciones" salvo a que ellos consideren que "las cosas van bien".

Pese a ello, Gabilondo cree que "no hay que precipitarse" porque ahora su prioridad es "dar respuesta a esta urgencia de la pandemia y las necesidades ciudadanas".

Por su parte, la líder de Más Madrid en la región, Mónica García, ha asegurado que ha habido "plena sintonía" con PSOE y que han coincidido en que en el Gobierno de Díaz Ayuso es "fallido" al llevar a cabo "medidas ineficaces". Así, ha lamentado que el "gran ausente" sea Cs y que le impidan acudir a estos encuentros "sus propios intereses particulares".

En esta línea, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que se han reafirmado en su compromiso de "trabajar" para cambiar de Gobierno "cuanto antes" y que están "muy satisfechos" con el resultado de la reunión con los socialistas.

"Insistimos a Cs que tiene una silla en esta Mesa. Tendemos la mano a Cs y le pedimos que haga un ejercicio de responsabilidad para ser capaces de sentarnos en una mesa por encima de nuestras diferencias", ha lanzado.