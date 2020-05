PSOE y Más Madrid propondrán en Pactos de Cibeles un cambio en residencias de mayores hacia modelo público

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han abogado este viernes por "darle una vuelta al modelo de residencias" y apostar por una red integrada de apoyo al mayor basada en un modelo público de gestión.

"Apostamos por un modelo de residencias públicas que impida que primen intereses que no sean satisfacer los derechos de las personas mayores", ha expresado la edil socialista Maite Pacheco. Estas propuestas se debatirán en los Pactos de Cibeles.

PSOE solicita también que Madrid Salud se dote de un nuevo órgano especializado en geriatría y gerontología que preste apoyo preventivo a esta red y a todas las residencias de la ciudad. Pacheco ha lamentado el número de fallecidos por coronavirus en residencias en la Comunidad y ha recordado que la Fiscalía está investigando penalmente a "muchas de ellas".

Considera que el Ayuntamiento "no puede permanecer ajeno a la situación que se ha producido" y defiende que, en un sector tan sensible, "es necesario un modelo público de gestión directa, que no dé lugar a que otros intereses primen sobre el objetivo principal que no es sino cumplir los derechos de las personas mayores, prestándoles el mejor servicio y atención".

Entiende que muchos mayores optarían por vivir en una residencia "si pudieran seguir en su entorno, sin perder sus círculos de amistad y sus relaciones", así que el PSOE apuesta por un modelo de residencias municipales de proximidad, abiertas y participativas, donde los y las mayores sean corresponsables de su gestión.

Por su parte, Mar Barberán, de Más Madrid, plantea un plan de estudio sobre diversos modelos de atención residencial en la ciudad porque "si las estructuras creadas hubieran apostado por una gestión directa, pública, donde las ratios de atención fueran acordes a las necesidades sanitarias y sociales, seguramente muchas de las situaciones dantescas que se están viviendo estos días serían más livianas".

La plataforma también propone, tal y como ha incluido en las 220 medidas de los Pactos de Cibeles, la creación de una Red integrada de apoyo al mayor, que incluya alojamientos de proximidad; dispositivos de atención y programas específicos para mayores y puesta en marcha de itinerarios de atención y acompañamiento, que pongan en el centro las capacidades y las necesidades de las personas mayores y la dimensión del apoyo comunitario.

Y para ello se debería ampliar el catálogo de alternativas residenciales con la creación de una red municipal de residencias tomando como referencia las escuelas infantiles y siguiendo el modelo de residencias de proximidad que permita a las personas mayores vivir y convivir en su entorno social manteniendo sus vínculos.

La propuesta de Más Madrid incluye residencias de atención sociosanitarias para las personas mayores que por su grado de dependencia así lo requieran o la incorporación a este catálogo de alternativas residenciales de comunidades de cuidados compartidos de mayores (cohousing) promovidas y facilitadas por el Ayuntamiento.