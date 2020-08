PSOE y Más Madrid reclaman la tarjeta monedero ya "porque agosto va a ser fatal para muchísimas personas"

El Gobierno municipal anunció ayer que refuerza con 24 millones de euros la ayuda a las familias vulnerables durante el mes de agosto

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Más Madrid y Socialista han reclamado que la tarjeta monedero --uno de los acuerdos de los Pactos de la Villa que se constituirá como medio de pago admisible en cualquier establecimiento de alimentación para la adquisición de productos de primera necesidad-- sea una realidad ya "porque agosto va a ser fatal para muchísimas personas".

Así se ha expresado la concejala socialista Maite Pacheco en declaraciones a Europa Press, quien ha criticado que el Ayuntamiento presidido por José Luis Martínez-Almeida "no haya sabido gestionar la parte social de esta crisis, que es la que le compete" a esta Administración.

"Las familias en mayor situación de vulnerabilidad no pueden estar esperando una solución que no llega y que no sabemos cuándo va a llegar", ha remachado la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez, también en declaraciones a Europa Press.

Fue en el Pleno del 22 de julio, el último antes del parón estival, cuando se aprobó por todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo, que la tarjeta monedero --Tarjeta Familias según la nomenclatura del área de gobierno que dirige Pepe Aniorte-- se pusiera en funcionamiento en el mes de agosto, como planteaban los socialistas.

La tarjeta monedero es una vieja conocida en Madrid: no sólo ha sido incluida en los programas electorales del PSOE sino que Ahora Madrid la puso en marcha de manera piloto en dos distritos durante el mandato pasado, en Centro y en Tetuán.

YA SE HABLABA DE ELLA EN ABRIL

Es Pacheco quien recuerda que se planteó su necesidad de instaurarla ya en el mes de abril, en pleno confinamiento, cuando se empezaron a ver las primeras 'colas del hambre'. "Se necesitaba tramitarla para que las personas recuperaran su dignidad", ha sostenido la concejala del PSOE.

Después llegarían los Acuerdos de la Villa. "Esperábamos que la tarjeta estuviera en junio o como muy tarde en julio", ha recordado Pacheco, que también ha puesto sobre la mesa que Aniorte "rompió la confidencialidad de los pactos anunciándola para el mes de junio".

Cuando se le pidió explicaciones, el delegado contestó a la oposición que tenía que anunciarla "porque se necesitaba ya", apunta la edil. "¿Por qué anunció la tarjeta en junio con carácter de urgencia si no iba a estar en funcionamiento?", se ha preguntado.

Agosto ha llegado y no hay señal alguna de la tarjeta, algo especialmente grave cuando la mayoría de las despensas solidarias están echando el cierre por las vacaciones de sus voluntarios o por la falta y reducción de productos que están pudiendo recoger. A lo que se unen las merecidas vacaciones de los trabajadores sociales y unos "saturados" Servicios Sociales, ha indicado la edil del PSOE.

"En el Pleno nos quedó claro que no estará en funcionamiento en todo agosto. Estarán pensando en septiembre u octubre con mucha suerte", ha aventurado la concejala socialista.

EN MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS ESTUVO EN MARCHA AL CUARTO DÍA

Maite Pacheco compara lo que ocurre en Madrid con lo que se ha llevado a cabo en "otros municipios mucho más pequeños pero con las mismas regulaciones y problemas administrativos". "Las han sacado adelante en el cuarto día de confinamiento. ¿Qué está pasando en Madrid para que llevemos cuatro meses sin esa tarjeta?", se ha preguntado.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez, por su parte, ha recordado que hace un año, en julio de 2019, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social ya anunció su intención de activar este tipo de dispositivo "en todos los distritos pero a día de hoy no existe ni en uno".

La edil ha recordado que el Ayuntamiento ya cuenta con dos experiencias cercanas, cuando en la legislatura pasada, presidida por Manuela Carmena, se activaron tarjetas piloto en Centro y Tetuán a raíz de propuestas de los presupuestos participativos, esto es, de "las buenas ideas de la gente".

Sánchez ha hecho un alegato en favor de la tarjeta monedero porque aporta "autonomía y dignidad" a las personas y sinergias entre los Servicios Sociales, las familias y los comercios de proximidad. "Exigimos por todo ello que de forma rápida y eficaz se pongan en marcha las tarjetas monedero en la ciudad", ha defendido Pilar Sánchez.

REFUERZO DE 24 MILLONES PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES EN AGOSTO

El Gobierno municipal, por su parte, anunció ayer que refuerza con 24 millones de euros la ayuda a las familias vulnerables durante el mes de agosto. El refuerzo en cada uno de los distritos durante el verano se lleva a cabo mediante contratos de alimentación.

Además la Fundación la Caixa colabora con el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social con 50.000 euros en ayudas de emergencia para los distritos de Latina, Villaverde y Puente de Vallecas. El Consistorio madrileño cifra en más de 153.000 las personas que desde el inicio de la crisis sanitaria ha atendido.