El PSOE apoyará las bajadas fiscales para negocios condicionado al mantenimiento del empleo

Reclaman la eliminación de las bonificaciones fiscales que beneficien a casinos de juego, bingos y salones recreativos

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López Araujo, ha avanzado que su formación apoyará las bajadas fiscales en el IBI y en IAE destinadas a los negocios pero condicionado ese apoyo al mantenimiento del empleo, como originalmente planteó el equipo de Gobierno.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha explicado en la comisión semipresencial del ramo que, aunque en un principio ligó las bonificaciones fiscales al empleo, la experiencia les ha llevado a entender que lo primero es que el negocio subsista, que permanezca abierto, y que la misma situación se ha dado en el Gobierno de la Nación con los ERTE, que con el paso de las semanas han tenido que ir flexibilizando los requisitos vinculados al empleo.

La concejala de Hacienda también ha confirmado a la edil socialista que de las bonificaciones se ayudará "a quien tiene el negocio, no los intermediarios", como propietarios del local o concesionarias. La socialista, por su parte, ha pedido a la delegada que "no hagan electoralismo fiscal" y se dediquen a "hacer todo lo posible para que los negocios que eran viables sigan siéndolo y generando empleo", porque "lo importante no es anunciar rebajas y millones a bombo y platillo ni anunciar que somos los primeros" sino "salvar la economía y los puestos de trabajo".

López Araujo ha propuesto en la comisión el plan ReInicia Madrid, con más de 50 medidas económicas y de empleo "para no volver a la ciudad que se tenía" y que apuesta por la reindustrialización, por digitalizar el municipio y los mercados municipales, "algo que a veces es tan sencillo como tener un número de WhatsApp o un perfil de Instagram y atender ahí pedidos online". Solicita mejorar los servicios públicos, como las ventanillas únicas de apoyo a emprendedores o facilitar la concesión de ayuda a autónomos.

El PSOE ha presentado cuatro enmiendas a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, con una bajada del 25 por ciento en IBI e IAE. Las nuevas ordenanzas han contado con dictamen favorable en la comisión y las enmiendas se defenderán en el Pleno del 29 de mayo, cuando deberían ser aprobadas.

Las dos primeras pasan por el requisito del mantenimiento del empleo, tal y como estaba redactado en el proyecto inicial aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 26 de marzo. La tercera versa sobre la ampliación del número de usos catastrales para que corresponda con ocio y hostelería, comercial, espectáculos, deportivo, industrial, oficinas o cultural porque "la crisis ha golpeado con gran fuerza a una parte muy importante del tejido empresarial madrileño, por lo que es necesario ampliar el número de posibles beneficiarios por esta bonificación". La última enmienda propone la eliminación de las bonificaciones fiscales que beneficien a casinos de juego, bingos y salones recreativos.