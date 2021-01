El PSOE municipal propone utilizar la red de Metro de madrugada para la distribución de alimentos, medicinas y sal

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha planteado al Gobierno municipal que estudie la posibilidad de emplear la red de Metro de madrugada para la distribución de alimentos, medicinas y sal.

Tras participar en la junta de portavoces telemática con todos los grupos políticos, Hernández ha mostrado la preocupación de los socialistas por asegurar la distribución de alimentos a comercios y mercados, "que ya están teniendo problemas de abastecimiento".

"Vistas las previsiones de los próximos días y las dificultades de movilidad pedimos que se estudie utilizar la red de Metro para esta tarea", ha explicado el edil. Para eso plantean "la habilitación de algunos vagones en horarios de madrugada, que podrían permitir que se pudiera distribuir más fácilmente por todos los puntos de Madrid tanto la sal necesaria para echarla en las aceras, como alimentos y medicinas".

Pepu Hernández también ha pedido al Gobierno municipal que facilite a los grupos de vecinos que están colaborando en la retirada de nieve que se "les facilite las herramientas de las que se pueda disponer".

El socialista ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y colaboración" ciudadana en el sentido de no salir de casa más que para asuntos imprescindibles y que no se circule con vehículos si no están adaptados a la movilidad con hielo y nieve. También ha pedido que no se saque la basura a la calle dado que en las próximas horas no habrá recogida de residuos.

El Grupo Municipal Socialista además se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía que quiera hacerles llegar sus demandas y preocupaciones para trasladárselas al Gobierno municipal con el fin de que sean atendidas a la mayor brevedad posible.