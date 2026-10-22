El PSOE pedirá en el Pleno de Cibeles una placa para Maricarmen en la vivienda en la que vivió durante más de 70 años

Decenas de velas y mensajes en un altar improvisado como homenaje a Maricarmen, en la Puerta del Sol, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegura - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, con Reyes Maroto a la cabeza, pedirá en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida instale una placa en la que vivió Maricarmen Abascal durante 71 años, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, 46 (Retiro).

Sería una placa conmemorativa en memoria de esta vecina madrileña. "símbolo de la crisis de la vivienda", ha descrito el PSOE. Los socialistas plantean que se promueva un proceso participativo para definir el texto de la placa.

Tras la muerte de la anciana, de 87 años, una placa hecha por la ciudadanía fue instalada temporalmente en el bloque en el residió durante décadas. Además la acampada de Sol --cuyo origen fue su desahucio-- mantiene un altar a metros de la entrada a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en recuerdo de Abascal.

Maricamen Abascal murió el pasado 7 de octubre convertida en símbolo de la lucha por la vivienda. Estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más numerosa, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol para reclamar el 'decreto Maricarmen'.

Semanas después, esa acampada sigue instalada en la céntrica plaza madrileña, sin fecha para levantar las tiendas, pese a hacerse realidad una de sus principales reivindicaciones, la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el 11 de noviembre.

IBA A VOLVER A SU CASA

La representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.

Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no pudo regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas.

CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO

Maricarmen fue desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.

Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.

El lanzamiento se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.