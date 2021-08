El PSOE pide la comparecencia de Ossorio y Dancausa por la "falta" de becas comedor y el dinero para violencia de género

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha avanzado este miércoles que su grupo ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, Enrique Ossorio, y la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, en la Asamblea de Madrid por la "falta de atención a las becas comedor" y por la falta de inversión en violencia de género.

En declaraciones a los periodistas tras su visita a los centros de salud Valdemoro, Jallul ha explicado que solicitan la comparecencia de Dancausa por "la falta de inversión" del dinero que el Gobierno de España le ha dado a la Comunidad de Madrid para la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, exigen a Ossorio que comparezca por "la falta de atención a las becas comedor y por lo que muchos niños se quedan fuera" y a la que consejero dice que "solicitó datos al Gobierno de España". No obstante, la portavoz socialista ha asegurado que el Ejecutivo de la nación da los datos semanalmente y "no solo en Madrid si no al resto de las comunidades".

A su parecer, hay "una dejación de funciones" por parte del Gobierno regional "en materia de políticas sociales, educación y, sobre todo, en materia de sanidad.

La diputada del PSOE Lorena Morales, en esta misma línea, ha agregado que quieren saber cómo se están invirtiendo los fondos que llegan a España y los europeos en la Comunidad de Madrid.

Así, ha lamentado que "nunca hicieran la transferencia del fondo del pacto del Estado de la Consejería de Hacienda a la de Políticas Sociales. "Han desviado los 2,6 millones que Trabajo le dio para Inserción Laboral para víctimas de violencia de género", ha sostenido.

En otro orden de cosas, la portavoz socialista durante su visita a Valdemoro también ha denunciado la situación que vive el municipio con los únicos dos centros de salud que tienen y que dan atención a 85.000 personas.

Según le han relatado algunos vecinos, son ellos mismos los que se encargan de llevar sus apósitos y gasas al centro sanitario porque carecen de estos materiales. "Lo que el Gobierno de Ayuso hace en la Comunidad es privatizar y desmantelar la Sanidad Pública", ha zanjado Hana Jalloul.