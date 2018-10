PSOE pide a la Mesa un informe jurídico para no cesar a Caffarel en Telemadrid hasta conocerse el procedimiento legal

Publicado 02/10/2018 13:17:52 CET

"Su cese infringe diversos derechos fundamentales como el Derecho de ser oída en este expediente que le afecta directamente", sostienen los socialistas

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado este martes una solicitud a la Mesa de la Asamblea para que se pida a los servicios jurídicos de la Cámara regional un informe con el fin de conocer el procedimiento que debe seguirse para declarar el cese de Carmen Caffarel como consejerera de Telemadrid por un supuesto de incompatibilidad al estar también en el de RTVE.

Así lo ha indicado el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que la Mesa de la Asamblea ayer la aplicara la Ley de Telemadrid a partir del informe del consejo de administración. Dicho informe determinó que el puesto de Caffarel en el Consejo de Telemadrid tiene una "incompatibilidad insubsanable" con el del Comité de Expertos de RTVE. Los socialistas quieren que no se cese a Caffarel hasta conocer dicho informe.

Gabilondo ha señalado que en su grupo no están de acuerdo con la decisión del cese de Caffarel porque aunque la Ley habla de incompatibilidad entre cargos, a su juicio, "no son dos cargos", sino que "uno es un cargo y lo otro puede ser un encargo, pero no un cargo".

Por ello, desde su grupo han registrado una solicitud al máximo órgano del Parlamento madrileño para que solicite a los servicios jurídicos de la Cámara regional un informe acerca del procedimiento que debe seguirse para declarar el cese ante un supuesto de incompatibilidad.

También, quieren conocer si resultan procedentes las conclusiones del dictamen y acuerdo de los consejeros de Radio Televisión Madrid (RTVM), acordando la incompatibilidad de Carmen Caffarel y su cese automático "infringiendo diversos derechos fundamentales de Caffarel, entre ellos, el Derecho de ser oída en este expediente que le afecta directamente".

Por ello, piden también que se suspenda "toda actuación, así como la ejecución del acuerdo de la Mesa hasta que no haya resolución definitiva respecto del procedimiento legal que deba aplicarse".