PSOE pide a Villacís que no venda humo y busque equilibrio entre necesidades vecinales y reactivación hostelera

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, ha espetado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no cree "que sea el mejor momento para vender humo" sino de buscar "un punto de equilibrio" entre las demandas vecinales y la reactivación hostelera.

La también portavoz socialista de Desarrollo Urbano ha respondido así a Europa Press después de que la Comisión de Terrazas haya aprobado este viernes que podrán ampliarse echando mano de las bandas de aparcamiento y zonas terrizas anejas. También podrán ampliar el horario de apertura, que no afectará a las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), y se podrá hacer uso de música ambiente mientras no se superen los 80 decibelios.

En el PSOE son "plenamente conscientes de que la situación de confinamiento ha generado un perjuicio a los hosteleros de la capital muy cuantioso e incuestionable" y, por supuesto, comparten "que desde el Ayuntamiento hay que ayudarles a sobrevivir".

"En la antigua normalidad, la convivencia entre terrazas y vecinos ya era muy complicada, por lo que ahora, en la nueva normalidad el Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos sanitarios, está obligado a encontrar el punto de equilibrio que permita apoyar a los damnificados de esta crisis y garantizar el derecho a la ciudad segura que tienen los vecinos, especialmente, los de los distritos del centro, aquellos en los que las terrazas han ido, poco a poco, colonizando el espacio público", ha indicado.

La edil ha declarado que "si en la antigua normalidad los vecinos no tenían garantizado ese derecho a la ciudad, ahora ampliando el espacio terrazas lo van a tener mucho menos", de ahí que la clave es "encontrar un equilibrio". "Todos somos conscientes de que hay que arrimar el hombro pero sin perder de vista que la ciudad es un espacio de convivencia", ha subrayado González.

Los socialistas temen que la vicealcaldesa, Begola Villacís, "esté inflando un globo que puede reventar en cuanto roce con la realidad porque está homogeneizando y generalizando una situación que no se puede igualar". "Si conociera el sector sabría que mientras va a haber terrazas que no van a poder ampliar de ninguna de las maneras porque de donde no hay no se puede sacar, otras incluso podrían hasta triplicar, dado que en Madrid cada terraza es una realidad en sí misma, con una situación muy particular", ha sostenido.

Mercedes González, que ha confirmado que el Gobierno municipal no se ha puesto en contacto con el grupo, cree que "dar respuestas globales a problemas muy concretos es generar unas expectativas al sector que, en muchos casos, no se podrán cumplir y que al final vecinos y hosteleros quedarán insatisfechos".

"Lo que vamos conociendo genera más conflicto que otra cosa ya que ni tiene en cuenta las demandas ni necesidades de los vecinos ni va a ser la palanca que reactive al sector de la hostelería en Madrid", ha señalado la concejala, que ha añadido que "después del numerito que tienen montado en la ciudad forzando a pasar a la fase 1, Villacís debería dedicar más tiempo y esfuerzos a que eso sea posible en Madrid y no a publicitar medidas que no se podrán poner en marcha hasta tanto no se cumplan los requisitos". "No creo que sea el mejor momento para vender humo", ha terminado.