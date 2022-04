PSOE propone instalar dos estaciones más de medición de contaminación en Centro y una en cada distrito sin ellas

Y mantener en funcionamiento la estación de la Plaza del Carmen durante el desarrollo de las obras

El Grupo Municipal Socialista propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebra este martes un plan de reestructuración de la red de vigilancia de la calidad del aire instalando al menos dos nuevas estaciones de tráfico en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) del distrito Centro y al menos una nueva en cada uno de los distritos que carecen de ellas.

Se trataría de combatir el "desequilibrio" que presenta la red en cuanto a la localización de sus estaciones dado que, por ejemplo, el distrito de Fuencarral-el Pardo dispone de cuatro estaciones o los de Chamartín y Barajas tres estaciones en cada uno, en Latina, San Blas-Canillejas o Vicálvaro no existe ninguna.

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Ignacio Benito, abogará con su proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, por aumentar el número de estaciones urbanas de tráfico actuales de la ciudad "manteniendo las existentes en sus actuales ubicaciones y respetando las series históricas de datos, de acuerdo

con los criterios establecidos por la directiva europea".

También demanda aumentar el número de estaciones en las que se miden partículas en suspensión PM10, PM2,5 y ozono troposférico y mantener en funcionamiento la estación de medición de la calidad del aire de la Plaza del Carmen durante el desarrollo de las obras desarrolladas en su entorno. Esta última es la única estación de medición de contaminación atmosférica situada en la ZBEDEP.

SÓLO TRECE MIDEN LAS PARTÍCULAS PM10

La red municipal de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid está compuesta por 24 estaciones automáticas. De ellas, como ha indicado el PSOE, sólo trece miden PM10 (partículas en suspensión sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 micogramos). Únicamente ocho estaciones miden PM2,5 (partículas cuyo diámetro es inferior a los 2,5 microgramos.

De las 24 estaciones automáticas, actualmente nueve son estaciones urbanas de tráfico. Este tipo de estaciones están situadas en zonas próximas a los lugares en los que existe una mayor circulación de vehículos. Miden sus emisiones procedentes.

El resto de las estaciones lo componen doce estaciones urbanas de fondo instaladas en zonas que no están directamente expuestas al tráfico, y tres estaciones suburbanas situadas a las afueras de la ciudad como El Pardo, la Casa de Campo o el Parque Juan Carlos I. Miden fundamentalmente las concentraciones de ozono.

"Con la reestructuración de la red realizada en 2010, el Gobierno municipal eliminó varias estaciones de tráfico que registraban entonces los más altos índices de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) de la ciudad, como las de Luca de Tena, Doctor Marañón, Recoletos, Isaac Peral o la glorieta de Carlos V", ha remarcado el PSOE.

Dichas estaciones "fueron sustituidas por otras urbanas de fondo y suburbanas situadas en zonas no influidas por el tráfico y, por tanto, menos contaminadas". Sin embargo, "la supresión de estas estaciones de tráfico no consiguió que Madrid cumpliera en los años sucesivos con la normativa europea, pero sí logró que en amplias zonas de la ciudad con altos niveles de contaminación y tráfico no se midiera ni controlara la calidad del aire por falta de estaciones".

Eso, como ha lamentado el PSOE, significa que la red municipal "no reflejara con exactitud los niveles de contaminación en la ciudad".