PSOE reclama que Comunidad rechace el uso de las movilizaciones de apoyo a Ceuta como espacio para "discursos de odio"

Archivo - Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta el 2 de septiembre - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado que la Comunidad de Madrid rechace el uso de las movilizaciones ciudadanas y "reivindicaciones legítimas" de apoyo a Ceuta como "espacio para la la difusión de discursos de odio, racismo, xenofobia o propaganda neonazi y fascista".

Lo han pedido en una Proposición No de Ley registrada por el partido en la Cámara de Vallecas, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se refieren al 2 de septiembre en el que hubo una manifestación en la capital así como en varios puntos de España en apoyo a la ciudad autónoma y contra la gestión del Ejecutivo central.

Según recoge el partido en esta iniciativa, en esa concentración en Madrid hubo "episodios especialmente preocupantes" y ha señalado que se constató la presencia de "grupos de extrema derecha" así como exhibición de simbología nazi o proclamas vinculadas al fascismo.

"La utilización de una preocupación legítima de la ciudadanía para difundir mensajes racistas, xenófobos o de exaltación de ideologías totalitarias debe ser rechazada de manera inequívoca por todas las instituciones democráticas", reclama el PSOE de Madrid, que también pone en el foco que durante esa concentración "periodistas y reporteros de RTVE y de algunos otros medios han sido increpados, insultados, empujados y agredidos mientras desarrollaban su trabajo".

Ante esta situación desde el PSOE de Madrid se pide que el Ejecutivo condene "de manera firme y expresa" las conductas "de carácter neonazi, fascista, racista, xenófobo o la exaltación de ideologías totalitarias" en la manifestación del 2 de septiembre, así como las "agresiones" a medios de comunicación en la misma.

Reclaman que desde el Gobierno autonómico se defienda y promueva "el pleno ejercicio de la libertad de prensa", se reafirme su compromiso "con una sociedad democrática, plural, abierta y tolerante" y se rechace "cualquier intento de normalizar, banalizar o legitimar símbolos, discursos o comportamientos vinculados al nazismo, al fascismo o a cualquier otra ideología totalitaria". En este contexto proponen que manifieste que " la defensa de la democracia exige proteger tanto el derecho a manifestarse como el derecho a informar".

Por último, incide en que la defensa de Ceuta, de su ciudadanía, de la seguridad y de la convivencia "puede y debe formar parte del debate democrático", pero que "ninguna de esas legítimas preocupaciones puede convertirse en una excusa para señalar a colectivos por su origen, religión o condición, ni para acosar a quienes ejercen el derecho a informar".