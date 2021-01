El PSOE reclama a Villacís que haga público el listado de colegios en los que se han detectado daños estructurales

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Educación en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, ha reclamado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que haga público el listado de colegios en los que se han detectado daños estructurales.

Un total de seis colegios de la capital presentan algún daño estructural tras el paso del temporal 'Filomena', si bien no se descarta que puedan abrir sus puertas este miércoles con zona acordonada, según ha dado a conocer este lunes la vicealcaldesa en rueda de prensa, donde ha apuntado que se han registrado incidencias en un total de once centros.

"Nos encontramos ante una falta de transparencia absoluta por parte del Gobierno municipal. No vale con tirar la piedra y esconder la mano en estos temas tan serios. Los padres, alumnos y profesores de estos colegios tienen derecho a saber cuáles son los problemas estructurales o de cualquier tipo existentes sus colegios, qué daños concretos han sufrido y que medidas se van a tomar para retomar la normalidad", ha reclamado Ignacio Benito en un comunicado.

Al socialista esta situación le recuerda la del pasado 14 de enero, cuando Villacís anunció que se habían contabilizado 125 incidencias por daños en 87 colegios de la capital "sin dar más datos". "Le pedimos la relación de colegios tanto a Villacís como al delegado de Educación, Pepe Aniorte, y nos han dado la callada por respuesta", ha asegurado.

El socialista ha apuntado que Madrid "carece de Plan de Rehabilitación integral de colegios públicos desde que en 2010 Comunidad y Ayuntamiento de Madrid decidieron no renovar el convenio que funcionó durante años y limitar las obras en los colegios a reparaciones puntuales".

"Hay docenas de colegios con edificios muy viejos en los que pueden producirse grietas o desprendimientos como consecuencia de la nevada. Pedimos que no se abra un solo colegio con este tipo de problemas si no hay un acta firmada por técnicos y arquitectos municipales que certifique la reparación de estos daños y que aseguren que no existe ningún peligro", ha reclamado el concejal, quien ha recordado que el 70% de los colegios de la ciudad tienen más de 40 años.